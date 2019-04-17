Денег не хватило: шведские "убийцы Су" оказались пустышками

В Швеции возникли проблемы с "уничтожителем самолетов Су"

14 шведских самолетов Gripen E, которых на родине окрестили "убийцами российских Су", оказались невостребованы в своей армии. Их производство приостановили, как сообщают СМИ, из-за недостатка финансирования. На данный момент есть только фюзеляжи этих самолетов, ничем не оборудованные. При этом стоимость машины увеличивается по мере того, как они простаивают на заводе.

В Швеции оказались невостребованными 14 самолетов Gripen E (JAS 39E), созданных компанией SAAB для ВВС страны, пишет газета Svenska Dagbladet. Там сообщили, что авиастроительное предприятие создало только фюзеляжи истребителей без электронной начинки и систем вооружения. Государство действительно изначально заказывало "пустышки", но планировалось, что впоследствии их оснастят. Сейчас известно, что развитие проекта затормозилось.

По предварительным данным, причина прерывания программы в недостатке финансирования.

Официальных данных о том, сколько бюджетных средств было выделено на строительство "пустых корпусов", нет. Неизвестно и почему изначально не было предусмотрено выделения необходимого объема финансирования на достраивание этих истребителей.

При этом, как посчитали шведские журналисты, речь может идти о нескольких сотнях миллионов крон (на сегодняшний день одна шведская крона равна семи рублям). К тому же стоимость машин увеличивается за счет того, что "пустые корпуса" (планеры) простаивают на заводе.

В феврале об истребителе Saab Gripen E рассказывал командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон. По его словам, эти самолеты способны победить российские Су в воздушном бою. "Gripen, в особенности в модификации E, сделан для того, чтобы уничтожать Су. У нас здесь черный пояс", - передавал его слова портал Business Insider.

Как указывает издание, истребители "Сухого" сейчас называют "легендарными" за их маневренность и способность переиграть американские самолеты в воздухе благодаря их "опасным и агрессивным трюкам". В ответ на это ВВС США делают ставку на дорогостоящие стелс-технологии. Конструкторы Gripen же решили не снижать заметность истребителя, а модернизировать бортовые системы радиоэлектронной борьбы.

"Gripen не может похвастаться максимальной боевой загрузкой, малозаметностью или большой дальностью действия. Однако у этого истребителя есть исключительная особенность, которая делает его кошмаром для российских самолетов", - писал Business Insider.

Эксперт британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк подчеркивал, что истребители Gripen превосходят большинство аналогов за счет эффективности средств электронной борьбы, а также подавления радаров противника.

"Когда пилотам Gripen надоело быть посмешищем для немецких "Тайфунов", они получили возможность проверить свои боевые системы РЭБ [радиоэлектронной борьбы]. Тогда для немцев наступили трудные времена. Один из шведских истребителей даже смог незаметно появиться у левого крыла "Тайфуна" благодаря способности глушить радиосигнал", - цитирует издание аналитика.

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 - это новейшая разработка ОКБ Сухого, предназначенная для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей с применением систем противовоздушной обороны (ПВО). Высокая маневренность сочетается в нем с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современным комплексом бортового оборудования и малой заметностью. Все это обеспечивает ему превосходство над конкурентами. Первая серийная партия Су-57 поступит на вооружение российских ВКС в 2019 году.

В России не оставили без внимания ситуацию вокруг шведских "убийц Су". Член Совета Федерации Игорь Морозов, комментируя ситуацию с недостатком финансирования проекта, отметил, что Швеции нужно думать не о том, как "убить" российские самолеты, а где найти средства на производство собственных. Ситуацию с самолетами Gripen E он назвал очень комичной.

"Они, находясь в каком-то фантомном мире своих иллюзией, думают о том, что смогут создать то, что у нас уже создано. То, что у нас проходит обкатку в условиях реального боя в Сирии. У них это все впереди. И когда они построят своего "убийцу", когда найдут на него деньги, у нас уже будут самолеты следующего поколения. Поэтому они лучше пусть думают о своей обороне, и тех самолетах, которые могут выполнять именно оборонительные функции, а не о нападении или самолетах "убийцах" российских Су", - сказал Морозов ФАН.

Недопонимания между Россией и Швецией в воздушном пространстве происходят нередко.

22 февраля на сайте вооруженных сил королевства появилось сообщение, что российский истребитель Су-27 приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки на расстояние менее 20 м. По данным ведомства, это произошло, когда шведская машина пролетала над Балтийским морем. ВС сообщили об инциденте правительству Швеции, указали в документе.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал поведение Су-27 "неприемлемым". Он заявил Sveriges Radio, что подобные инциденты могут привести к крайне нежелательным событиям, и подчеркнул, что это уже не первый случай опасного перехвата российским самолетом шведского.

В ответ на это в Минобороны РФ пояснили, что Су-27 дежурных сил ПВО поднялся в воздух, чтобы контролировать полет над Балтикой самолета-разведчика Gulfstream ВВС Швеции, который приближался к границам России. Как сообщили в ведомстве, 19 февраля средства контроля российского воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря засекли приближающуюся к границе воздушную цель.

Истребитель Су-27 взлетел для установления ее принадлежности, и все время находился на безопасном расстоянии, уточнили там.

Лидия Мисник