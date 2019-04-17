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17.04.2019
Военное обозрение

F-35 ВВС США впервые расквартированы на Ближнем Востоке

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F-35 военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки был впервые развернут на Ближнем Востоке. Согласно сообщению, на базу Аль-Дефа в Объединенных Арабских Эмиратах приземлились F-35A Lightning II из 388-го и 419-го истребительных крыльев, расквартированных на авиабазе Хилл в штате Юта.

Источник изображения: topwar.ru

Прибытие F-35 состоялось немногим более чем через месяц после отбытия B-1B Lancer. Истребители завершили развертывание на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, оставив ВВС без присутствия стратегических бомбардировщиков на Ближнем Востоке. Объединенные ударные силы должны укрепить боевую мощь ВВС США в регионе, поскольку коалиция наносит авиаудары по талибам в Афганистане и атакует остатки Исламского государства.

"Думайте о F-35 как о "защитнике объединенной команды", - заявил во вторник начальник штаба ВВС США.

Мы расширяем наш арсенал за счет передовой системы вооружений, которая значительно увеличивает возможности коалиции. Новейшие технологии и живучесть, которые этот самолет обеспечивает объединенным силам, повысят безопасность и стабильность на всем театре военных действий и отпугнут потенциальных агрессоров

- сказал генерал-лейтенант Джозеф Гуастелла.

F-35A представляет собой истребитель-невидимку с усовершенствованным сенсорным блоком, который был разработан для замены стареющих ударных самолетов четвертого поколения, таких как F-16 и A-10. ВВС заявили, что в "Молниях" сделан акцент на проведении совместных операций, интеграции и обмене данными с соратниками на поле боя.

F-35A обеспечивает доминирование нашей страны в воздухе при любой угрозе. Когда речь заходит о защите для объединенных сил коалиции, "Молния" играет тут явно ведущую роль

- заявил начальник штаба ВВС Соединенных Штатов Дейв Голдфайн.

Сами Объединенные Арабские Эмираты также собираются закупить новейший истребитель. Однако, по предварительной оценке, Абу-Даби получит F-35 Lightning II не раньше 2026 года.

ТАСС сообщил, что локализации производства F-35, в котором потенциально заинтересованы ОАЭ, не будет, и страна не получит так называемые "чувствительные технологии", так как не является партнером США в этой программе. Всего ближневосточное государство заинтересовано в покупке не менее 24 истребителей этой конструкции.

Из прибывших на Ближний Восток подразделений, 388-е – является боевым крылом, а 419-е - резервным. Точный срок, в течение которого самолеты останутся на новом месте дислокации, пока неизвестен.

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Страны
Афганистан
Катар
ОАЭ
США
Продукция
A-10 Warthog
F-16
F-35
F-35A
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