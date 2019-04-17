Virgin Group предложила Пентагону новую ракету для вывода спутников в космос

Министерство обороны США в скором времени может получить в свое распоряжение еще один способ вывода спутников в космос. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал breakingdefense.com, корпорация Virgin Group предлагает американским военным Launcher One - ракету, стартующую в воздухе с самолёта-носителя.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщается, Ричард Брэнсон, являющийся основателем Virgin Group, уже провел встречу с представителями американского оборонного ведомства, в ходе которой предложил военным разработку компании: Launcher One - ракету, которая запускается с самолета и способна вывести в космос спутник. По его словам, военных очень заинтересовал этот проект.

Ракета-носитель LauncherOne разрабатывается с 2008 года. В октябре 2015 года компания сообщила об успешных огневых испытаниях двигателей ракеты, а 18 ноября прошлого года в Калифорнии над пустыней Мохаве компания провела первые успешные испытания ракеты.

Как заявили в компании, ракета Launcher One предназначается для запуска небольших спутников и может вывести на орбиту нагрузку до 500 кг. Представляет собой одноразовую двухступенчатую ракету, которая будет запускаться из-под крыла модифицированного самолета Boeing 747. Длина — чуть больше 20 метров, масса примерно 25 тонн. Особенностью данной ракеты называется способность запуска в любое время суток без применения космодромов, а только при наличии взлетной полосы для самолета-носителя. Самолет поднимается на высоту 10 км, после чего он должен наклониться на 25 градусов и освободить ракету.

На сегодняшний день Virgin Orbit участвует в качестве финалиста программы DARPA Launch Challenge, по результатам которой Пентагон хочет получить альтернативную технологию для быстрого запуска спутников на орбиту.