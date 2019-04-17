Войти
17.04.2019
Военное обозрение

Virgin Group предложила Пентагону новую ракету для вывода спутников в космос

509
0
0

Министерство обороны США в скором времени может получить в свое распоряжение еще один способ вывода спутников в космос. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал breakingdefense.com, корпорация Virgin Group предлагает американским военным Launcher One - ракету, стартующую в воздухе с самолёта-носителя.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщается, Ричард Брэнсон, являющийся основателем Virgin Group, уже провел встречу с представителями американского оборонного ведомства, в ходе которой предложил военным разработку компании: Launcher One - ракету, которая запускается с самолета и способна вывести в космос спутник. По его словам, военных очень заинтересовал этот проект.

Ракета-носитель LauncherOne разрабатывается с 2008 года. В октябре 2015 года компания сообщила об успешных огневых испытаниях двигателей ракеты, а 18 ноября прошлого года в Калифорнии над пустыней Мохаве компания провела первые успешные испытания ракеты.

Как заявили в компании, ракета Launcher One предназначается для запуска небольших спутников и может вывести на орбиту нагрузку до 500 кг. Представляет собой одноразовую двухступенчатую ракету, которая будет запускаться из-под крыла модифицированного самолета Boeing 747. Длина — чуть больше 20 метров, масса примерно 25 тонн. Особенностью данной ракеты называется способность запуска в любое время суток без применения космодромов, а только при наличии взлетной полосы для самолета-носителя. Самолет поднимается на высоту 10 км, после чего он должен наклониться на 25 градусов и освободить ракету.

На сегодняшний день Virgin Orbit участвует в качестве финалиста программы DARPA Launch Challenge, по результатам которой Пентагон хочет получить альтернативную технологию для быстрого запуска спутников на орбиту.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Boeing 747
Компании
Boeing
DARPA
Virgin Galactic
Похожие новости
16.04.2019
Launcher One: ещё один путь в космос
23.05.2016
DARPA разрабатывает военный космоплан
12.04.2016
Американцы соберут космический беспилотник
17.01.2011
"Лучи смерти": реальность, перспективы и пиар
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 16:07
  • 20
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 17.04 16:06
  • 2
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 15:56
  • 1
Пентагон намерен воевать с Россией руками жителей Прибалтики
  • 17.04 15:56
  • 1
Геометрия безопасности
  • 17.04 15:54
  • 3
Перспективную самоходку "Лотос" впервые покажут на "Армии-2019"
  • 17.04 15:29
  • 3
Новая межконтинентальная ракета впечатлила своими характеристиками
  • 17.04 15:20
  • 8
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 17.04 15:18
  • 4
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 17.04 15:15
  • 1
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26
  • 17.04 15:04
  • 1
ЦЭНКИ застрахует 16 космических пусков по гражданской ответственности на 4,8 млрд рублей
  • 17.04 14:58
  • 1
Военные сообщили о создании трех танковых батальонов в российских ВДВ
  • 17.04 14:53
  • 17
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 17.04 14:46
  • 45
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 17.04 14:08
  • 166
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 17.04 14:07
  • 2
Севастопольский «распил»: Эскадра выходит из строя