Цены на строительство двух очередей космодрома Восточный пока не пересматриваются - вице-премьер Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: РИА Новости / Игорь Зарембо
Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Вопрос о пересмотре цен на строительство первой и второй очередей космодрома Восточный в настоящее время не стоит, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Что касается цен первой очереди, то этот вопрос пока для пересмотра не стоит", - сказал он журналистам по итогам заседания Совбеза РФ, посвященного развитию космической отрасли, отвечая на соответствующий вопрос.
"Вы знаете, что первая очередь выполнена примерно на 64% практически. Сегодня идет расторжение контрактов с подрядчиками, в основном это министерство обороны. По мере возврата авансов и неотработанных средств будет продолжено финансирование первой очереди", - добавил вице-премьер.
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