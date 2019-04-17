Согласованы документы, разрешающие экспорт Су-57 - источник

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Все документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57, согласованы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный российский источник.

"Все документы прошли согласование", - сказал он.

В марте источник сообщал "Интерфаксу", что документы, разрешающие экспорт Су-57 проходили финальный этап согласования. По словам источника, вопрос носил технический характер и был связан с тем, что самолет получил название Су-57. "У самолета, который раньше назывался Т-50, ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), экспортный паспорт был", - сказал тогда источник.

Россия может официально представить экспортную версию Су-57 в ноябре на авиашоу в Дубае, сообщило в марте британское издание Janes со ссылкой на директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова.

"Мы верим, что Ближний Восток - привлекательный рынок для этого самолета", - сказал тогда В.Кладов, отметив, что Су-57 может заинтересовать Индию и Китай.

25 марта глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил в интервью "Интерфаксу", что у Су-57 есть хорошие экспортные перспективы.

"В первую очередь, мы нацелены на обеспечение потребности министерства обороны. В то же время, российский боевой самолет пятого поколения обладает выдающимися характеристиками, и это дает возможность рассматривать в будущем экспортные перспективы", - заявил Д.Мантуров.

По его словам, Россия открыта для работы с Индией по этой программе. "Индия - традиционно, крупнейший партнер России в авиастроении. Этот тренд должен сохраниться и в будущем", - заявил министр.

"Что касается конкуренции, то при приобретении такого рода вооружений рассматриваются не только вопросы цены или отдельных характеристик каждого конкретного самолета. Хотя это очень важные параметры, и тут нам есть что предложить", - сказал Д.Мантуров, отвечая на вопрос, удастся ли Су-57 выдержать конкуренцию с американскими истребителями пятого поколения.

В феврале вице-президент ОАК по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Илья Тарасенко сообщил в интервью "Интерфаксу", что российский истребитель пятого поколения планируется вывести на внешний рынок.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

В ходе форума "Армия-2018" был подписан контракт на поставку Минобороны РФ первых двух самолетов Су-57, в ближайшей перспективе ВКС РФ пополнятся 15 серийными истребителями пятого поколения.

Как сообщалось, истребители Су-57 установочной партии будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через пять лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов уже с новыми двигателями.

Президент ОАК Юрий Слюсарь ранее заявлял, что новейшие истребители хорошо проявили себя в ходе операции российских ВКС в Сирии.

"Были в Сирии, получили так называемое боевое крещение, все задачи были решены и по самолёту, и по вооружению, которое применялось. Заложенные характеристики подтвердили", - сказал Ю.Слюсарь в интервью "Интерфаксу" в августе 2018 года.

Южный военный округ получит первые Су-57 в 2020 году, сообщила 25 марта пресс-служба ЮВО со ссылкой на командующего армией ВВС и ПВО генерал-майора Николая Гостева.

В сентябре 2018 года гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов сообщил "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М.