Лётчики отрабатывают в Крыму поражение морских целей - штаб ЮВО

В учениях задействовано 20 истребителей и бомбардировщиков

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Лётно-тактические учения с личным составом Четвертой армии ВВС и ПВО и сил флота начались в воздушном пространстве над акваторией Черного моря, сообщает во вторник Южный военный округ (ЮВО).

"Координаты обнаруженных кораблей условного противника получили экипажи звена истребителей морской авиации Су-30СМ, выполняющих задачи боевого дежурства в воздушном пространстве над побережьем Крыма. Нанесением удара управляемыми авиационными ракетами класса "воздух-поверхность" условные цели были уничтожены", - сказано в сообщении.