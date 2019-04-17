Эксперт пояснил, какие коррективы может внести Турция в С-400

"Турки могли бы внести в систему опознавания комплексов С-400 запрет на обстрел американских самолетов. Но для этого нужно раскрыть российскую и американскую систему опознавания "свой – чужой", – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал заявление Турции о возможности внести технические корректировки в С-400 в угоду США.

Военный эксперт Юрий Кнутов убежден, что техническое изменение Турцией параметров российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 возможно только теоретически.

Во вторник стало известно, что Турция может внести коррективы в технические параметры российских С-400, если США докажут наличие угрозы от них. Об этом заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар. Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что российские ЗРК несовместимы со стандартами НАТО, отмечает РИА Новости. Соединенные Штаты приостановили поставку в Турцию оборудования, связанного с истребителем F-35.

"Турки могли бы внести в систему опознавания комплексов С-400 запрет на обстрел американских самолетов, – полагает Кнутов. – Но для этого нужно раскрыть российскую и американскую систему опознавания "свой – чужой". Американцы никогда не пойдут на это. Они никогда не допустят к этой системе ни наших, ни турецких специалистов. Это самое святое, что у них есть".

По оценке эксперта, Турция сделала политическое заявление. В лучшем случае Анкара может взять на себя обязательства не открывать огонь по американским самолетам, если те окажутся в зоне действия С-400. Свои обязательства Анкара может закрепить юридическим договором с США.

"Но для этого военный самолет должен лететь с включенным транспондером, что практически нереально. Боевой самолет – на то и боевой, чтобы система опознавания не работала. Мы знаем, что возле наших границ американские самолеты постоянно летают с выключенными транспондерами", – отметил Кнутов.

В то же время эксперт напомнил, что одна из особенностей С-400 заключается в автономности работы, поэтому комплекс не надо сопрягать с общеамериканской ракетной обороной. Именно поэтому Турция решила приобрести у России это грозное оружие.

"Американский комплекс ПВО Patriot обязательно должен быть завязан на систему о предупреждении о ракетном нападении, спутники связи, центр управления. Это целая сеть, которую обслуживают американские военные. Именно поэтому Турция не так охотно хочет покупать "Пэтриоты". Если боевой расчет будет турецким, то принятие решения на открытие огня будет зависеть от США", – пояснил Кнутов. Он добавил, что кроме этого С-400 превосходят американский аналог и по другим характеристикам.

В начале марта Турция отвергла требование США об отказе от С-400 в обмен на поставки Patriot. После этого Пентагон предупредил Турцию о "тяжких последствиях" покупки С-400 – Анкаре пригрозили пересмотром участия в программе создания американских истребителей F-35.

"Контракт по ЗРК С-400 и участие Турции в программе создания самолетов пятого поколения F-35 никак не взаимосвязаны, – заявил на это глава минобороны Турции. – В Сирии дислоцированы комплексы С-400, а у соседнего Израиля на вооружении находятся F-35. При этом в Вашингтоне никто не высказывает никаких опасений по этому вопросу. Аналогичная ситуация сложилась в районе Балтийского моря".

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Андрей Резчиков