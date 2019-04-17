США изменят орбиту луны

Космический аппарат DART (Double Asteroid Redirection Test) будет запущен в июне 2021 года ракетой Falcon 9 с базы Ванденберг в Калифорнии (США), сообщает НАСА.

В ходе миссии космическое агентство планирует протестировать возможность использования кинетического удара для изменения траектории астероида (65803) Дидим. Для этого DART столкнется с небольшим спутником (луной) астероида, когда система будет находиться на расстоянии около 11 миллионов километров от Земли.

Бюджет DART составляет 69 миллионов долларов, включая расходы на запуск.

В апреле 2016 года астрофизики из США предложили для борьбы с потенциально опасными объектами (ПОО), в частности астероидами на околоземной орбите, использовать лазерное излучение.

Околоземный Дидим, входящий в группу аполлонов, отличается вытянутой орбитой (152 миллиона километров на 340 миллионов), а в диаметре достигает 0,8 километра. На удалении около 1,1 километра от астероида располагается его спутник, диаметр которого оценивается в 150 метров, а период вращения (вокруг Дидима) — 11,9 часа.