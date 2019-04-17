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17.04.2019
ЦАМТО

Совет министров Испании одобрил бюджет проекта приобретения новых УТС

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F/A-18
Истребитель McDonnel Douglas F/A-18 Hornet ВВС Испании.
Источник изображения: ejercitodelaire.mde.es

ЦАМТО, 16 апреля. Совет министров Испании согласился увеличить установленный в законе о бюджете потолок в рамках проекта приобретения новых учебно-тренировочных самолетов для авиационной академии GAA (General Air Academy).

Согласно пресс-релизу испанского правительства, Военно-воздушные силы Испании представили обновленный бюджет закупки новых учебно-тренировочных самолетов базовой летной подготовки, который и был утвержден 12 апреля.

В частности, одобренное финансирование по этой программе составит 225 млн. евро или по 75 млн. евро в год в период с 2020 по 2022 гг.

Напомним, что в марте начальник штаба ВВС Испании генерал авиации Хавьер Сальто заявил, что академии понадобится чуть более 20 УТС с бюджетом 222,4 млн. евро, которые заменят устаревшие С-101.

Генерал тогда отметил, что программа уже получила одобрение министра обороны Маргариты Роблес и государственного секретаря по обороне Анхеля Оливареса. На текущий момент предстоит определить только модель финансирования.

По оценке ВВС Испании, C-101 не сможет продолжать обеспечивать базовую подготовку курсантов после сентября 2021 года. Таким образом, к этому времени должна быть получена новая платформа с технологическими возможностями, которые гарантируют адекватную подготовку курсантов. Переход на закупку и использования нового учебного оборудования и списание старого будет проведен постепенно в период с 2021 по 2027 год.

Что касается типа самолета, который будет закуплен, то ВВС пока отдают предпочтение двум типам машин: T-6 "Тексан-2" американской Raytheon и PC-21 швейцарской Pilatus.

В отношении ранее появившейся в СМИ информации, касающейся переговоров между Испанией и Южной Кореей об обмене испанских военно-транспортных самолетов A-400M на южнокорейские учебно-тренировочные самолеты KT-1 и T-50, Х.Сальто в прошлом месяце пояснил, что первый не соответствует предъявленным требованиям, а второй может заменить устаревшие истребители F-5 только в конце следующего десятилетия. В любом случае, Х.Сальто не подтвердил якобы находящиеся на продвинутой стадии переговоры между двумя странами по данному вопросу.

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Страны
Испания
США
Швейцария
Южная Корея
Продукция
A400M
F-5
KT-1
Т-6 Texan-II
Компании
Pilatus Aircraft
Raytheon
Проекты
2020-й год
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