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17.04.2019
Российская газета

Необычная боевая машина на базе "Мотолыги" замечена в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

Стороны конфликта в Ливии, испытывая дефицит в бронетехнике, не только возвращают в строй "наследство" армии Каддафи, но и пытаются создать что-то новое.

Так, на появившихся в Сети фотоматериалах была замечена необычная боевая машина, которую противники фельдмаршала Хафтара перебросили на трале в Триполи.

Эта поделка местных умельцев создана на базе модификации знаменитой "Мотолыги" - легкого многоцелевого гусеничного шасси МТ-ЛБу. Оно стало основой для различных специальных машин, в том числе техники артиллерийских подразделений, вооруженных 122-мм самоходными гаубицами 2С1 "Гвоздика" и 152-мм 2С3 "Акация".

В результате модернизации на крышу была установлена закупавшаяся в Румынии спаренная 30-мм автоматическая пушка, известная под натовским обозначением M1980. Это орудие выпускали во времена Чаушеску. В отличие от советской зенитки ЗУ-23-2, оно не нашло особого распространения в мире, и поэтому не очень хорошо известно. Ливия приобрела партию таких систем в 80-е годы.

Скорострельность M1980 может составлять до 500 выстрелов в минуту, а дальность поражения целей - до 3500 метров.

Кроме того, защита лобовой части, бортов и кормы МТ-ЛБу была усилена дополнительными бронеэкранами и противокумулятивными решетками. Впервые ее продемонстрировали в 2016 году.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Румыния
Продукция
2С3 Акация
SA 330
Гвоздика
МТ-ЛБ
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