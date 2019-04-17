Военный эксперт рассказал об особенностях самоходки для ВДВ "Лотос"

Новейшая самоходка для ВДВ "Лотос" примет участие в параде Победы в 2020 году. В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что появление такой машины серьезно усилит боевую мощь армии.

Новейшая самоходная артиллерийская установка для ВДВ "Лотос" в 2020 году примет участие в параде Победы, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения ("ЦНИИточмаш", входит в Ростех) Альберт Баков.

"В 2019 году начнем заводские испытания этой машины, а в 2020 "Лотосы" будут участвовать в параде Победы на Красной площади", – сказал Баков в интервью корпоративному изданию "Климовский оружейник".

Баков также сообщил, что институт ведет разработку телескопических выстрелов (снаряд спрятан в гильзе и находится внутри порохового заряда) калибра 45 мм, однако пока не решен вопрос по малокалиберной пушке, этот "вопрос в стадии проработки".

Ранее сообщалось, что "ЦНИИточмаш" ведет работу над проектом самоходного орудия для ВДВ "Зауралец-Д", который должен был сменить имеющийся на вооружении десантников артиллерийский комплекс "Нона-С". Однако позднее Минобороны РФ заменило проект "Зауральца" на усовершенствованный "Лотос".

Как сообщали в "ЦНИИточмаш", основные отличия "Лотоса" от "Зауральца" будут заключаться в новом орудии с большей дальностью стрельбы, а также внедрении новых боеприпасов для высокоточного огня.

В октябре 2018 года гендиректор института Альберт Баков сообщил РИА Новости, что институт приступил к созданию опытного образца "Лотоса".

В эфире радио Sputnikвоенный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об особенностях орудия.

"Это орудие может транспортироваться на военно-транспортном самолете и сбрасываться на парашютной системе на землю. Причем уже через 30 секунд это орудие готово к атаке. У орудия калибр 120 мм – как у комплекса "Нона-С", но "фишка" "Лотоса" в том, что у этого орудия боеприпас будет значительно улучшен по своим характеристикам, по своей боевой мощи. И такой боеприпас уже есть. Стреляет "Лотос" на 13 километров, ближнее расстояние – 1 километр. У этой машины достаточно резвая скорость – 70 километров в час по шоссе. К особенности орудия я бы отнес систему радиоэлектронного подавления боевых средств противника: если боеприпас врага управляемый, то система сбивает его с толку. Еще одна особенность "Лотоса" – в том, что он расположен на базе с семью катками, что делает ее более устойчивой. Что касается появления "Лотоса" в составе ВДВ и, возможно, морской пехоты, то можно полагать, что это серьезно усилит их боевую мощь", – сказал Виктор Баранец.