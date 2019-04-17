Военный эксперт рассказал об особенностях самоходки для ВДВ "Лотос"
Новейшая самоходка для ВДВ "Лотос" примет участие в параде Победы в 2020 году. В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что появление такой машины серьезно усилит боевую мощь армии.
Новейшая самоходная артиллерийская установка для ВДВ "Лотос" в 2020 году примет участие в параде Победы, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения ("ЦНИИточмаш", входит в Ростех) Альберт Баков.
"В 2019 году начнем заводские испытания этой машины, а в 2020 "Лотосы" будут участвовать в параде Победы на Красной площади", – сказал Баков в интервью корпоративному изданию "Климовский оружейник".
Баков также сообщил, что институт ведет разработку телескопических выстрелов (снаряд спрятан в гильзе и находится внутри порохового заряда) калибра 45 мм, однако пока не решен вопрос по малокалиберной пушке, этот "вопрос в стадии проработки".
Ранее сообщалось, что "ЦНИИточмаш" ведет работу над проектом самоходного орудия для ВДВ "Зауралец-Д", который должен был сменить имеющийся на вооружении десантников артиллерийский комплекс "Нона-С". Однако позднее Минобороны РФ заменило проект "Зауральца" на усовершенствованный "Лотос".
Как сообщали в "ЦНИИточмаш", основные отличия "Лотоса" от "Зауральца" будут заключаться в новом орудии с большей дальностью стрельбы, а также внедрении новых боеприпасов для высокоточного огня.
В октябре 2018 года гендиректор института Альберт Баков сообщил РИА Новости, что институт приступил к созданию опытного образца "Лотоса".
В эфире радио Sputnikвоенный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об особенностях орудия.
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются