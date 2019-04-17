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17.04.2019
Военно-промышленный курьер

Десантники пересядут на танки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Две дивизии и одна бригада Воздушно-десантных войск России усилены танковыми батальонами, сообщили в министерстве обороны России.

Батальоны, которые оснащены модернизированными танками Т-72Б3, сформированы в Псковской и Новороссийской десантно-штурмовых дивизиях, а также в десантно-штурмовой бригаде ВДВ в Камышине, следует из сообщения департамента информации Минобороны РФ.

1 августа прошлого года командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что в ВДВ создают три танковых батальона. Ранее танки в российской армии были только у Сухопутных войск и береговых войск флотов.

Сообщалось, что ВДВ в 2018 году должны были получить более 30 модернизированных танков Т-72Б3.

Бывший командующий ВДВ РФ генерал-полковник в отставке Георгий Шпак ранее сказал "Интерфаксу", что танки ВДВ нужны.

"Я прошел Афганистан. Без танков мы в Афганистане шагу не ступали. Мы ни одну операцию не проводили без танков. Ведь Воздушно-десантные войска могут наступать не только с воздуха, но и по земле. Какое наступление по земле без танков? Для быстрой организации боя танковые подразделения должны быть подчинены тому, кто проводит операцию", - сообщил Г.Шпак.

 

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Страны
Афганистан
Россия
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Т-72
Т-72Б
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Минoбороны РФ
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Сердюков Анатолий
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