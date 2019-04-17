Российский алюминий послужит американской оборонке

Завод по производству алюминиевого проката в американском штате Кентукки, поучаствовать в строительстве которого намерена компания "РусАл", станет крупнейшим алюминиевым предприятием США, построенным с нуля за последние четыре десятилетия.

Для реализации этого проекта его инициатор, американский бизнесмен Крейг Бушар уже сформировал пул инновационных компаний, которые разрабатывают инновационные технологии, способные снизить себестоимость конечной продукции - алюминиевого проката для машиностроения и оборонной промышленности.

До недавнего времени Бушару не хватало только поставщика сырья - первичного низкоуглеродистого алюминия, и в этой роли будет выступать именно "РусАл", больше не находящийся под американскими санкциями.

Одним из главных потребителей будущей продукции завода, скорее всего, станет оборонно-промышленный комплекс США, отмечает Eadaily.