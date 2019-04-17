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17.04.2019
Военно-промышленный курьер

Российский алюминий послужит американской оборонке

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Алюминий
Алюминий.
Источник изображения: topwar.ru

Завод по производству алюминиевого проката в американском штате Кентукки, поучаствовать в строительстве которого намерена компания "РусАл", станет крупнейшим алюминиевым предприятием США, построенным с нуля за последние четыре десятилетия.

Для реализации этого проекта его инициатор, американский бизнесмен Крейг Бушар уже сформировал пул инновационных компаний, которые разрабатывают инновационные технологии, способные снизить себестоимость конечной продукции - алюминиевого проката для машиностроения и оборонной промышленности. 

До недавнего времени Бушару не хватало только поставщика сырья - первичного низкоуглеродистого алюминия, и в этой роли будет выступать именно "РусАл", больше не находящийся под американскими санкциями.

Одним из главных потребителей будущей продукции завода, скорее всего, станет оборонно-промышленный комплекс США, отмечает Eadaily.

 

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Страны
Россия
США
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2 комментария
№1
17.04.2019 05:56
https://ru.investing.com/news/economy-news/article-610716  

нормальный капитализм. Честное выкручивание рук, показательная постановка в стойло.
0
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№2
17.04.2019 11:28
Цитата, q
нормальный капитализм.
Империализм.
0
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