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17.04.2019
Военно-промышленный курьер

"Василий Быков" первым опробует новую систему РЭБ

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Патрульный корабль "Василий Быков"
Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".
Источник изображения: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации начало испытания новых комплексов разведки и защиты. В Черном море они установлены на новом патрульном корабле проекта 22160 "Василий Быков".

По данным издания "Известия", журналисты которого ссылаются на источник в главном оборонном ведомстве РФ, установленная на корабле "Василий Быков" система способна в автоматическом режиме собирать информацию о ближайших радиолокационных систем.

Система способна определить тип радара и его носитель, после чего способна автоматически выбрать тип помех, которые способны оказать негативное воздействие на данный радар. Это позволяет экипажу воздействовать на наземные, морские и авиационные радары, а также на спутниковые системы обнаружения противника. Новая система сможет подавлять РЛС или создавать ложные помехи.

Напомним, что ранее на кораблях военно-морского флота России стояли системы, способные распознать тип корабля предполагаемого противника. Все это занимало значительное время.

Внедрение автоматической системы позволяет в короткие сроки определить тип корабля и радара, а также как ему противодействовать, пояснили в оборонном ведомстве Российской Федерации.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22160
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