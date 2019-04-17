Valor разогнали до 300 узлов

Американская компания Bell Helicopter похвасталась новым достижением. Вчера, 15 апреля, портал breakingdefense.com сообщил о том, что перспективный конвертоплан V-280 Valor развил скорость свыше 300 узлов (555 км/ч).

Новый показатель на 55% выше предельной скорости вертолёта UH-60L Black Hawk, который V-280 Valor заменит, если победит в армейском тендере. При этом разработчики заявляют, что их детище теоретически способно развить скорость до 345 узлов, что существенно превышает требования военных.

Конвертоплан V-280 Valor. Источник изображения: thedrive.com

В Bell Helicopter указывают, что их прототип приближается к отметке налёта в 100 часов, что позволит полностью завершить цикл лётных испытаний. При этом V-280 Valor хорошо зарекомендовал себя при тестировании с зависанием и управляемостью на низких высотах. В частности, было отмечено, что новый конвертоплан лучше подходит для канатного десантирования, чем первенец V-22 Osprey.

Конвертоплан V-280 Valor разрабатывают компании Bell Helicopter и Lockheed Martin. Главным преимуществом V-280 Valor перед предшественником (V-22 Osprey) разработчики называют более низкую стоимость при лучших лётных характеристиках. У новой модели не будет съёмного крыла, что позволит снизить общий вес машины, а также поворотного двигателя: в V-280 Valor положение меняет только ротор винта. По предварительным расчётам боевой радиус полёта составит 1500 км, перегоночная дальность — 3900 км. Экипаж машины будет состоять из двух человек, а в пассажирском салоне смогут поместиться ещё 12 солдат в полной экипировке.