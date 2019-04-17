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17.04.2019
Военное обозрение

На вертолётах "Апач" не исправлена "критическая для безопасности" проблема

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В конструкции ударного вертолета AH-64Е обнаружена проблема, которая до сих не исправлена окончательно. Об этом заявил заместить командующего сухопутных сил американской армии на ежегодном саммите Американской ассоциации гражданской авиации.

Источник изображения: topwar.ru

Проблема была обнаружена в 2018 году. На данный момент ее выявления было решено прекратить приемку AH-64 Echo. Авиакосмическая корпорация "Боинг" пытается исправить проблему.

Неисправность затрагивает "критически важную для безопасности" деталь – нажимную гайку сальника – связанную системой крепления роторных лопастей вертолета. Армия была недовольна качеством гаек, в первую очередь это касается использования их в прибрежных районах. Из-за климатических условий на гайках возникает коррозия и "стрессовые" повреждения в обычных для флота условиях.

Служба заказала редизайн детали, которая будет установлена на все AH-64 по всему миру. Судя по сообщению, на данный момент проблема с коррозийностью решается путем более частых проверок и заменой гаек.

Отметив проблему с нажимной гайкой среди других проблем, генерал-лейтенант Лора Ричардсон сказала, что необходимость профилактики проблемы "столкнуло армию с грузом проблем, которые обрушились на спины наших солдат и подразделений

По ее словам, одно только решение вопроса с гайками сальников потребовало от солдат обслуживающих подразделений дополнительных 6 672 человеко-часов для проверки и замены деталей. Впоследствии этого было нарушено расписание тренировок и учений, и "боеготовность пострадала", - добавила Ричардсон.

Армия возобновила прием AH-64E в конце августа 2018 года и надеется завершить модернизацию всего парка вертолетов США (и вертолётов иностранных эксплуатантов машины) к декабрю 2019 года.

Первыми вертолетами, которые получат новые детали, станут те, которые активно используются в прибрежных районах.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
Компании
Boeing
Проекты
Военные учения
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