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17.04.2019
Военное обозрение

Госдума приняла в третьем чтении закон о защите Рунета

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Закон об устойчивой и безопасной работе Рунета принят Госдумой 16 апреля в третьем, окончательном чтении. Новым законом определяются правила маршрутизации трафика, организуется контроль за их соблюдением, а также создается возможность централизованного управления Рунетом.

Источник изображения: topwar.ru

Законопроект, направленный на защиту российского сегмента интернета, был разработан сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Андреем Луговым и внесен в нижнюю палату 14 декабря 2018 года.

Как пояснили авторы инициативы, закон "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США". В соответствии с ним, вносятся изменения в законы "О связи" и "Об информации".

Новый закон призван обезопасить российский сегмент всемирной Сети в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Он предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, обеспечение доступности услуг связи при любых "экстраординарных" ситуациях, а также будет координировать работу операторов во время подобных случаев.

Операторы связи будут обязаны установить в своей сети техсредства противодействия "угрозам устойчивости, безопасности и целостности" Рунета. Предусматривается, что в случаях возникновения угроз функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования Роскомнадзором может осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования в утвержденном правительством РФ порядке.

Виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования Рунета будет определять правительство.

Закон вступит в силу уже с 1 ноября 2019 года. При этом нормы о криптографической защите информации и обязанностях операторов использовать национальную систему доменных имен начнут действовать только с 1 января 2021 года.

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
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7 комментариев
№1
17.04.2019 07:28
Как же они о нас заботятся, благодетели...
0
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№2
17.04.2019 07:38
Контроль за медиа пространством узаконили. Теперь введут единое удостоверение личности, в котором будет кредитка, паспорт, водит. права, СНИЛС и т.д. И будет у нас тотальный контроль за каждым!
0
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№3
17.04.2019 08:48
Защитить интернет от отключения США и их холуями дело благое,а вот разговоры о платном проезде через перекрестки говорят о старческом маразме и о том,что многим обитателям кремля пора в отставку
0
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№4
17.04.2019 12:49
Когда примут закон запрещающий хапугам из строительных компаний вырубать деревья для своих поганых строек,вместо того,чтобы сносить в городах старые аварийные дома и строить на их месте?!
+1
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№5
17.04.2019 13:20
Цитата, Sapsan136 сообщ. №3
Защитить интернет от отключения США
Приведете пример кому они и их холуи отключали? Скорее идея самим отключиться и взять всё под свой тотальный контроль.
0
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№6
17.04.2019 13:22
Цитата, johneagle сообщ. №5
Приведете пример кому они и их холуи отключали?
Это не аргумент.
0
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№7
17.04.2019 13:34
Недавно прошла инфа, что даже сейчас за бугор уходит не более 10% трафика. Не знаю врут или нет, и много ли это, чтобы спец закон вводить. Кто-то может пояснить?
0
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