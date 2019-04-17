Госдума приняла в третьем чтении закон о защите Рунета

Закон об устойчивой и безопасной работе Рунета принят Госдумой 16 апреля в третьем, окончательном чтении. Новым законом определяются правила маршрутизации трафика, организуется контроль за их соблюдением, а также создается возможность централизованного управления Рунетом.

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Законопроект, направленный на защиту российского сегмента интернета, был разработан сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Андреем Луговым и внесен в нижнюю палату 14 декабря 2018 года.

Как пояснили авторы инициативы, закон "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США". В соответствии с ним, вносятся изменения в законы "О связи" и "Об информации".

Новый закон призван обезопасить российский сегмент всемирной Сети в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Он предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, обеспечение доступности услуг связи при любых "экстраординарных" ситуациях, а также будет координировать работу операторов во время подобных случаев.

Операторы связи будут обязаны установить в своей сети техсредства противодействия "угрозам устойчивости, безопасности и целостности" Рунета. Предусматривается, что в случаях возникновения угроз функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования Роскомнадзором может осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования в утвержденном правительством РФ порядке.

Виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования Рунета будет определять правительство.

Закон вступит в силу уже с 1 ноября 2019 года. При этом нормы о криптографической защите информации и обязанностях операторов использовать национальную систему доменных имен начнут действовать только с 1 января 2021 года.