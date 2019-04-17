Американские "Strike Eagle" предстали в боевой раскраске

Американские истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle (Страйк Игл) возвращаются домой, на авиабазу Маунтин-Хом, штат Айдахо. Ранее они были развернуты в рамках операции OIR Deployment, направленной на борьбу с исламскими террористами в Ираке и Сирии.

Источник изображения: https://theaviationist.com

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Всего к месту приписки возвращаются 18 самолетов указанной модели. Все они принадлежат 391-й истребительной эскадрилье. Машины, пролетавшие Великобританию, сопровождали воздушные танкеры KC-135 и KC-10.

Интересно, что все 18 "Иглов" имеют уникальную маркировку, включающую прозвища конкретных самолетов и нанесенную на носовую часть графику. Ей они обзавелись в ходе шестимесячного развертывания на Ближнем Востоке. В соответствии с американской военной традицией участие в боевых действиях дает возможность украсить побывавшие в сражениях самолеты.

Работник издания Aviationist Стюарт Джек в апреле текущего года отправился на авиабазу Лейкенхит, где сделал снимки первых 12 F-15E, прибывающих в Великобританию по пути в США. Ниже представлены прозвища и размещенные в носовой части машин изображения.

Источник изображения: https://theaviationist.com

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Источник изображения: https://theaviationist.com

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Источник изображения: https://theaviationist.com

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