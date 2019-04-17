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17.04.2019
Lenta.ru

Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео

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ExoAnalytic Solutions Videos / YouTube

Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите. Соответствующий ролик на YouTube опубликовал канал ExoAnalytic Solutions Videos.

На видео заметно отделение от спутника нескольких фрагментов. Зафиксированное в ролике разрушение Intelsat 29e длилось около четырех часов. После этого космический аппарат увеличил скорость дрейфа с 0,5 градуса в сутки до 1 градуса в сутки.

Оператор спутника признал проблемы с космическим аппаратом. Среди причин, которые могли привести к неполадкам, рассматривается столкновение с космическим мусором или воздействие микрометеорита.

В настоящее время люксембургский оператор Intelsat и американская компания-производитель Boeing предпринимают попытки восстановить связь со спутником.

В апреле сообщалось, что обломки индийского космического аппарата Microsat-R угрожают российской орбитальной спутниковой группировке "Канопус-В".

Перебои в работе Intelsat 29e впервые были замечены 7 апреля, когда стало известно о повреждении двигательной установки спутника, спровоцировавшей утечку топлива. Intelsat 29e запущен в январе 2016 года ракетой Ariane 5 с космодрома Куру (Французская Гвиана). Запланированный срок службы космического аппарата составляет 15 лет.

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Страны
Гвиана
Индия
Люксембург
Россия
США
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Канопус-В
Компании
Boeing
Проекты
Ariane РН
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