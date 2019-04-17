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17.04.2019
ТАСС

Первый замглавы Росгвардии: Керченский пролив будет под охраной ведомства

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Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов
Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ТАСС

Сергей Меликов рассказал в интервью ТАСС о том, как идет процесс формирования войск, какие новинки отечественного ОПК поступают на вооружение и какое будущее у ведомственного спецназа

16 апреля в Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации состоялась открытая тренировка военнослужащих, которые в составе парадного расчета будут представлять Росгвардию на параде Победы 9 мая на Красной площади. Вместе с воинами дивизии в совместной тренировке участвовали курсанты и офицеры Саратовского Краснознаменного военного института войск национальной гвардии РФ. Строевую выучку парадного расчета проверил лично первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов.

Три года назад президент России Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии). За это время многое изменилось. О том, как сегодня идет процесс формирования войск, какие новинки отечественного ОПК поступают на вооружение, а также как охраняется Крымский мост и какое будущее у ведомственного спецназа, в интервью ТАСС рассказал первый заместитель главнокомандующего Росгвардией Сергей Меликов.

— Сергей Алимович, 5 апреля 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании Росгвардии. Что из запланированного удалось за это время реализовать в войсках и что еще предстоит сделать?

— Формирование Росгвардии осуществлялось в три этапа, последний из которых был завершен 31 декабря 2018 года. В ходе первого этапа в состав войск национальной гвардии РФ были приняты органы и подразделения от МВД России. Сформированы центральный аппарат ведомства, управления округов и территориальные органы в субъектах Российской Федерации.

Реализация второго и третьего этапов позволила завершить оперативное построение войск и организовать выполнение служебно-боевых задач по единым планам.

В результате региональные командования внутренних войск МВД России переформированы в округа войск национальной гвардии РФ, при этом на базе Северо-Кавказского округа сформированы Южный (Ростов-на-Дону) и Северо-Кавказский (Пятигорск) округа войск национальной гвардии РФ.

Сформированы 83 территориальных органа Росгвардии в субъектах Российской Федерации, которые предназначены для организации выполнения задач, возложенных на войска национальной гвардии РФ, управления подразделениями при повседневной деятельности, в том числе для оказания государственных услуг населению.

Для оптимизации системы управления войсками, а также приведения состава и структуры войск в соответствие с возложенными на них задачами реформировано 117 воинских частей

Всего в состав Росгвардии из МВД России принято более 160 тыс. сотрудников, около 120 воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов, более 120 тыс. единиц различных образцов техники, на баланс ведомства поставлено около 8 тыс. зданий и сооружений, более 2 тыс. земельных участков.

Для приведения нормативной правовой базы войск национальной гвардии в соответствие с законодательством Российской Федерации подготовлено, а затем установленным порядком принято более десяти федеральных законов, подписано более десяти указов президента Российской Федерации, в Министерстве юстиции зарегистрировано более 150 приказов Росгвардии.

Эффективность мероприятий по формированию войск национальной гвардии РФ подтверждает высокая оценка руководством страны действий росгвардейцев при проведении выборов президента РФ и чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также при обеспечении безопасности масштабных международных мероприятий в 2019 году: XXIX Всемирной зимней универсиады и I зимних Международных спортивных игр "Дети Азии".

Сегодня спецназ Росгвардии — это высокомобильные, хорошо технически оснащенные, укомплектованные профессиональными специалистами подразделения

Источник изображения: © Пресс-служба Росгвардии

Хочу подчеркнуть, что в ближайшем будущем Росгвардия продолжит работу по реализации поручения главы государства по повышению качества и эффективности федерального государственного контроля за оборотом оружия, организации надежной охраны транспортного перехода через Керченский пролив.

— Для выполнения столь серьезных и ответственных задач необходимы самые современные технические средства и вооружение. Какие новинки отечественной "оборонки" уже поступили в войска?

— В настоящее время проводится большая работа по замене устаревших типов вооружения и техники на современные и перспективные образцы. Этот процесс идет планомерно и находится на строгом контроле у руководства ведомства.

В войсках создан научно-технический совет, в состав которого входят ведущие конструкторы и директора предприятий оборонно-промышленного комплекса. Тем самым мы стремимся в установленные сроки исполнить указ президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №603, в соответствии с которым осуществляется оснащение подразделений войск национальной гвардии новым вооружением и техникой.

В приоритетном порядке проходит оснащение подразделений специального назначения, ОМОНов и СОБРов, а также подразделений, выполняющих задачи в Северо-Кавказском регионе страны.

Бойцы подразделения специального назначения Росгвардии на учениях

Источник изображения: © Пресс-служба Росгвардии

В ходе реализации приоритетных направлений единой военно-технической политики в рамках государственного оборонного заказа в войска национальной гвардии РФ поступают современные образцы вооружения и техники, которые не только не уступают мировым аналогам, но и по многим показателям превосходят их. Основной упор при этом делается на отечественные разработки.

Так, в 2019 году в войска планируется поставить свыше 7 тыс. единиц новейших видов стрелкового оружия

Подразделения Росгвардии, исходя из выполняемых ими служебно-боевых задач, оснащаются современными автоматами АСМ, АК-200 и АК-205, пистолетами Ярыгина ПЯ, пистолетами-пулеметами ПП-19-01 "Витязь-СН", специальными винтовками ВССМ, снайперскими винтовками СВ-98 и высокоточными снайперскими комплексами "Точность".

В Росгвардию также поступит около 2 тыс. современных образцов автомобильной техники. Среди них — бронированные полноприводные автомобили "Патруль", специальные бронированные машины "Тигр", специальные бронированные автобусы "Федерал 42591", легковые бронированные автомобили "Есаул", автомобили АТНП-5350.

В самое ближайшее время планируется принять на вооружение бронированный автомобиль "Патруль" с боевым дистанционно-управляемым модулем и патрульные автомобили "Лада Веста" и "Лада Гранта" с комплектом специального оборудования.

Подразделение Росгвардии в ходе учений в Арктике

Источник изображения: © Пресс-служба Росгвардии

Отмечу, что в этом году в Москве на параде Победы Росгвардия впервые представит новые мотовездеходы багги "Чаборз М-3", которые хорошо зарекомендовали себя в условиях горной или степной местности. Их можно использовать и в качестве ударного, и в качестве дозорно-разведывательного транспортного средства подразделений специального назначения и разведки.

— В мае прошлого года было открыто автомобильное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив. В декабре этого года планируется завершить строительство его железнодорожной части. Сергей Алимович, участвует ли Росгвардия в охране этого стратегически важного объекта?

— В соответствии с решением президента Российской Федерации для обеспечения безопасности Керченского моста сформирована бригада особого назначения войск национальной гвардии РФ. В ее составе морской отряд, который будет выполнять служебно-боевые задачи в акватории Керченского пролива, в том числе и под водой, а также полк войск национальной гвардии РФ, патрульные, оперативные и специальные подразделения, которые будут выполнять служебно-боевые задачи на территории как Керченского, так и Таманского полуострова.

Водолазы Росгвардии в ходе отработки учебно-боевых задач

Источник изображения: © Пресс-служба Росгвардии

В ближайшее время завершится процесс комплектования бригады личным составом и ее оснащение самыми современными видами вооружения, военной и специальной техники. Для действий в Керченском проливе бригада будет оснащена новейшими образцами морской корабельной техники отечественного производства. Это противодиверсионные катера "Грачонок", скоростные транспортно-десантные катера БК-16, вооружение и оснащение которых позволяет вести наблюдение за надводной и подводной обстановкой, противодействовать диверсионно-террористическим группам как на воде, так и под водой.

Водолаз Росгвардии во время учений

Источник изображения: © Пресс-служба Росгвардии


В полном объеме к выполнению служебно-боевых задач по предназначению бригада приступит в декабре 2019 года

— Если говорить о Крымском полуострове в целом, то какое место занимает Росгвардия в системе обеспечения безопасности его жителей и многочисленных гостей?

— Спектр задач, которые выполняет Росгвардия на территории Крымского полуострова, достаточно широкий. Одна из них — охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории полуострова.

Ежедневно от специальных моторизованных воинских частей, сил специального назначения и подразделений вневедомственной охраны к выполнению задач на территории Республики Крым и в городе Севастополе привлекаются более 170 нарядов Росгвардии. В январе-феврале 2019 года только сотрудниками вневедомственной охраны за совершение различных правонарушений в органы внутренних дел передано 192 гражданина.

Важную роль Росгвардия играет и в борьбе с терроризмом и экстремизмом. За три года подразделениями ОМОНа и СОБРа выполнено более 10 тыс. задач, по подозрению в совершении преступлений задержано более 350 граждан

Одна из приоритетных задач Росгвардии — государственный контроль в области оборота оружия

Источник изображения: © Пресс-служба Росгвардии

Мы осуществляем федеральный государственный контроль в области оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Сегодня на территории Республики Крым и в городе Севастополе зарегистрировано более 28 тыс. владельцев оружия, 14 оружейных магазинов и 215 частных охранных организаций.

Росгвардия также охраняет имущество физических и юридических лиц. По состоянию на 1 марта 2019 года подразделениями вневедомственной охраны, дислоцированными на территории Крымского полуострова, охраняется 6102 объекта и 9444 места проживания и хранения имущества граждан.

Служебные будни сотрудников вневедомственной охраны

Источник изображения: © Пресс-служба Росгвардии

Кроме того, на Росгвардию возложены задачи по охране особо важных и режимных объектов, а также объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Российской Федерации. На территории полуострова 62 объекта, среди которых — Международный детский центр "Артек", Севастопольский исследовательский реактор, объекты энергообеспечения Крыма.

Ежедневно реагирование на сигнал "Тревога" с охраняемых объектов обеспечивают 63 группы задержания. С начала 2019 года нарядами групп задержания подразделений вневедомственной охраны осуществлено более 3,5 тыс. выездов по тревожным сообщениям. Краж из охраняемых объектов в этом году не допущено.

— Сергей Алимович, многие специалисты отмечают, что сегодня подразделения специального назначения Росгвардии являются одними из самых профессионально подготовленных и эффективных. На ваш взгляд, какое будущее у ведомственного спецназа?

— Руководство ведомства уделяет особое внимание развитию сил специального назначения. Сегодня наш спецназ — это высокомобильные, хорошо технически оснащенные, укомплектованные профессиональными специалистами подразделения, способные решать сложнейшие задачи в любом регионе страны. Их главная задача — оперативное реагирование на вызовы и угрозы государственной и общественной безопасности, борьба с терроризмом.

Особое внимание войска по-прежнему уделяют ситуации на территории Северо-Кавказского региона. В целях своевременного реагирования на ее изменение и локализации террористической угрозы созданы центры специального назначения в Чеченской Республике и в Ставропольском крае. Кроме того, в Чечне еще сформирован отдельный отряд специального назначения. Проводятся мероприятия по дальнейшему развитию центра специального назначения "Витязь".

Бойцы Росгвардии в ходе учебно-боевых задач на Северном Кавказе

Источник изображения: © Пресс-служба Росгвардии

В некоторых городах, таких как Керчь, Уссурийск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, значительно увеличен состав сил специального назначения, а в сочинском полку войск национальной гвардии РФ сформирована рота специального назначения подразделения. Это обусловлено проведенным анализом оперативной обстановки.

Рациональное и планомерное обеспечение подразделений специального назначения современными и перспективными образцами вооружения, военной и специальной техники значительно повышает эффективность выполнения задач и защищенность личного состава.

Всегда в центре внимания профессиональная подготовка бойцов спецназа. С учетом богатого боевого опыта совершенствуется тактика действий и методика проведения занятий.

— В этом году Объединенной группировке войск (сил) на Северном Кавказе исполняется 20 лет. Какова сегодня ее роль в обеспечении безопасности в этом регионе страны? Как оценивает результаты ее служебно-боевой деятельности руководство ведомства?

— Днем образования Объединенной группировки войск (сил) считается 23 сентября 1999 года, руководство ею осуществляло Министерство обороны РФ. С 1 сентября 2003 года — управление Объединенной группировкой войск (ОГВ) было возложено на Министерство внутренних дел РФ.

С июня 2017 года общее руководство деятельностью Объединенной группировки осуществляет директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации.

Бойцы Росгвардии в ходе учебно-боевых задач на Северном Кавказе

Источник изображения: © Пресс-служба Росгвардии

Обстановка в Северо-Кавказском регионе находится под контролем. ОГВ обеспечивает своевременное реагирование на возникающие угрозы безопасности и является надежным гарантом обеспечения безопасности. В том числе и благодаря возросшей эффективности действий военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ, а также других правоохранительных органов и силовых структур.

С 2016 года по 25 марта 2019 года силами ОГВ нейтрализовано 215 участников бандгрупп, обнаружено и уничтожено более 400 тайников и схронов. Из незаконного оборота изъято более 900 единиц стрелкового оружия и более 253 тыс. различных боеприпасов к нему

Обращаю ваше внимание, что благодаря накопленному боевому опыту планирования и применения войск, четко выстроенной и эффективной системе управления и разведки нам удалось перейти к превентивным мерам, работать в первую очередь на упреждение проявлений терроризма.

Военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского на Параде Победы в Москве, 9 мая 2018 года

Источник изображения: © Пресс-служба Росгвардии

Большинство специальных операций и мероприятий, в которых участвуют военнослужащие и сотрудники Росгвардии, сегодня носят профилактический и предупредительный характер, тем самым лишают террористов ресурсной базы, свободы маневра, заставляют отказаться от активных действий.

Подводя итог нашей встречи, хочу подчеркнуть, что военнослужащие и сотрудники Росгвардии и дальше будут честно исполнять свой воинский и служебный долг, надежно стоять на страже закона, правопорядка и безопасности наших граждан.

Беседовал Роман Азанов

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2 комментария
№1
17.04.2019 09:02
Хорошо, что есть преемственность в вв, учился в Саратовском училище, служил в своё время срочную у бати Сергей Алимовича, в Уфе, классный был командир, удачи ВАМ.
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№2
17.04.2019 10:29
Цитата
Подразделения Росгвардии, исходя из выполняемых ими служебно-боевых задач, оснащаются современными автоматами АСМ, АК-200 и АК-205, пистолетами Ярыгина ПЯ, пистолетами-пулеметами ПП-19-01 "Витязь-СН", специальными винтовками ВССМ, снайперскими винтовками СВ-98 и высокоточными снайперскими комплексами "Точность".
Что-то какое-то всё не очень новое. Почему не АДС вместо АСМ (или речь не про АСМ-ДТ, а про модернизированный "Вал"? Тогда, интересно, когда будут приняты на вооружение АМБ-17? И есть ли на вооружении АДС - что-то их не видно ни в какой показухе)? Почему не АК-12 вместо АК-200? Их же вроде как уже приняли на вооружение. Когда будут ПЛ-14, ПЛ-15, ПЛ-15К, "Удав" вместо ПЯ? СВ-98 что-то тоже вроде не очень удачная.
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