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17.04.2019
ТАСС

Росгвардия примет на вооружение бронеавтомобили "Патруль" с боевым модулем

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Бронеавтомобиль "Патруль" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Сирии
Бронеавтомобиль "Патруль" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Сирии.
Источник изображения: Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive

В общей сложности в ведомство поступит около 2 тыс. современных образцов автомобильной техники

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Бронированный автомобиль "Патруль" с управляемым дистанционно боевым модулем получит на вооружение Росгвардия в ближайшее время. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

"В самое ближайшее время планируется принять на вооружение бронированный автомобиль "Патруль" с боевым дистанционно управляемым модулем, а также патрульные автомобили Lada Vesta и Lada Granta с комплектом специального оборудования", - сказал он.

Меликов сообщил, что в общей сложности в Росгвардию поступит около 2 тыс. современных образцов автомобильной техники. "Это бронированные полноприводные автомобили "Патруль", специальные бронированные машины "Тигр", бронированные автобусы "Федерал-42591", легковые бронированные автомобили "Есаул", автомобили "АТНП-5350", - сказал Меликов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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