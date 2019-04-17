Канада начнет тендерную процедуру по закупке новых истребителей к концу мая

ЦАМТО, 16 апреля. Федеральное правительство Канады планирует к концу мая опубликовать официальный запрос о предложениях в рамках тендера на поставку ВВС истребителей, предназначенных для замены устаревших F/A-18 "Хорнет" (канадское обозначение CF-18/CF-188).

Как сообщает CBC News, в конкурсе примут участие четыре компании: Saab, Airbus Defense & Space, а также Boeing и Lockheed Martin. Претенденты должны будут подать свои заявки на направленный запрос до конца года.

Напомним, что Министерство государственных услуг и закупок Канады (Public Service and Procurement Canada – PSPC) объявило о публикации проекта запроса о предложениях 26 октября 2018 года.

Целью проекта запроса являлось ознакомление с ним пяти потенциальных поставщиков и организация "обратной связи" с ними. Собранные данные использовались для уточнения и завершения выработки положений официального запроса о предложениях. Весь процесс контролировался независимыми экспертами.

В ноябре прошлого года французская компания Dassault Aviation заявила об отказе от участия в тендере. Решение о выходе из числа претендентов было связано с тем, что Франция не является членом сетевой системы обмена разведывательной информацией Five Eyes, в которую входят США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада. Члены данного сообщества должны обеспечивать соответствие специфическим требования к применяемому оборудованию.

Как уже сообщал ЦАМТО, в декабре 2017 года правительство Канады возобновило конкурсную процедуру закупки истребителей для замены устаревших F/A-18 "Хорнет". 22 февраля 2018 года Министерство государственных услуг и закупок Канады опубликовало список соответствующих требованиям иностранных государств и производителей, которым будет предложено принять участие в тендере.

Срок направления официального запрос о предложениях был назначен на середину 2019 года (сейчас правительство Канады уточнило срок – конец мая 2019 года). Ожидается, что правительство сможет выбрать победителя и заключить с ним контракт к 2022 году. Поставку 88 самолетов предполагается начать с 2025 года. Программа, вероятно, станет одной из самых дорогостоящих для ВС Канады. Ее общая стоимость оценивается в 19 млрд. кан. долл. (15 млрд. долл. США). Победитель конкурса должен будет реализовать компенсационную программу на сумму, равную стоимости контракта.

На переходной период, пока реализуется процедура выбора постоянной замены для устаревших истребителей, правительство Канады приобрело 18 самолетов F/A-18 "Хорнет" и сопутствующие запасные части в Австралии.

Ранее по итогам сравнительной оценки претендентов Канада приняла решение о закупке американских истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2", однако из-за многолетней задержки программы и роста ее стоимости правительство страны приняло решение о приостановке переговоров по закупке F-35 и проведении повторного тендера. Несмотря на это, федеральное правительство подтвердило, что намерено сохранить свое членство в консорциуме F-35.