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17.04.2019
ТАСС

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент также потребовал привести в соответствие духу времени основы госполитики в области освоения космоса

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, совершенствовать модель менеджмента. Такую задачу он поставил на заседании Совета безопасности РФ.

"Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни", - сказал глава государства.

Путин потребовал привести в соответствие духу времени основы госполитики в области освоения космоса до 2030 года.

"Нужно актуализировать основы государственной политики России в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, внести в них соответствующие уточнения и дополнения с учетом современных мировых тенденций", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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