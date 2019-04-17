Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль
Президент также потребовал привести в соответствие духу времени основы госполитики в области освоения космоса
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, совершенствовать модель менеджмента. Такую задачу он поставил на заседании Совета безопасности РФ.
"Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни", - сказал глава государства.
Путин потребовал привести в соответствие духу времени основы госполитики в области освоения космоса до 2030 года.
"Нужно актуализировать основы государственной политики России в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, внести в них соответствующие уточнения и дополнения с учетом современных мировых тенденций", - сказал он.
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