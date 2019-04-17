Участники арабского форума выступили за наращивание усилий по антитеррору

V министерская сессия Российско-Арабского Форума сотрудничества с участием Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Москве. 16 апреля 2019.

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Участники Российско-арабского форума сотрудничества высказались за необходимость наращивания усилий по искоренению терроризма на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обсудили различные ситуации в регионе Ближнего Востока и Севера Африки, включая Судан, Сомали, Йемен, Ирак... Хотел бы также упомянуть о том, что мы высказались за необходимость наращивания усилий по окончательному искоренению в регионе терроризма и экстремистской идеологии", - сказал он по итогам заседания форума.

Пятая министерская сессия Российско-арабского форума сотрудничества проходит во вторник в Москве. Меморандум об учреждении форума был подписан в декабре 2009 года.