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17.04.2019
Военное обозрение

Израиль применил сверхзвуковые "хирургически точные" ракеты Rampage в Сирии

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Военно-воздушные силы Израиля впервые применили новые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" в боевой обстановке. Ракеты были выпущены во время недавнего авиаудара по позициям в Сирии.

Источник изображения: topwar.ru

Целью израильского авианалета стали объекты в районе города Масиаф в провинции Хама. Удар был нанес рано утром. Компания спутникового анализа изображений ImageSat заявила, что Израиль обстрелял военную базу.

По данным спутниковых снимков, проанализированных и распространенных ImageSat International, в результате нападения был разрушен большой ангар и три близлежащих здания.

Некоторые источники, в том числе военный аналитик Бабак Тагваи, сообщают, что израильские ВВС могли впервые использовать свою новейшую сверхзвуковую ракету, названную Rampage. Израильские компании IAI и IMI разработали новую сверхзвуковую ракету класса "воздух-поверхность" и недавно презентовали ее.

Новая ракета представляет собой класс "воздух-земля" большой дальности с усовершенствованной системой навигации, которая позволяет осуществлять точное наведение гораздо более дешевым способом по сравнению с имеющимися решениям.

Ранее Боаз Леви, генеральный директор и исполнительный вице-президент группы ракетно-космической техники IAI, заявил военному журналу Jane’s, что Rampage - это сверхзвуковая всепогодная боеголовка с дальностью действия в 100 с лишним километров.

Одной из особенностей ракеты является ее способность контролировать разброс осколков и степень подрыва, что делает ее удар "хирургически точным" и наносящим минимальный побочный ущерб, несмотря на то, что ракета проводит много времени в воздухе с момента запуска до момента поражения цели.

Ракета адаптирована для всех видов истребителей, состоящих на вооружении ЦАХАЛ, включая F-15, F-16 и F-35, и должна использоваться, среди прочего, против зенитных батарей, штабов противника, складов вооружений и баз материально-технического обеспечения.

Ранее утверждалось, что ВВС ЦАХАЛ уничтожили ЗРК С-200 - якобы тот самый, из которого был сбит самолёт радиоэлектронной разведки РФ.

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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
F-15
F-16
F-35
С-200
Компании
IAI
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