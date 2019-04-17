Военные сообщили о создании трех танковых батальонов в российских ВДВ

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Две дивизии и одна бригада Воздушно-десантных войск (ВДВ) России усилены танковыми батальонами, сообщили во вторник в министерстве обороны России.

Батальоны, которые оснащены модернизированными танками Т-72Б3, сформированы в Псковской и Новороссийской десантно-штурмовых дивизиях, а также в десантно-штурмовой бригаде ВДВ в Камышине, следует из сообщения департамента информации Минобороны РФ.

Экипажи десантников-танкистов из Пскова победили в первом конкурсе по полевой выучке среди танковых взводов ВДВ "Танковый биатлон-2019", который состоялся на полигоне "Струги Красные", говорится в сообщении военного ведомства.

"За кубок командующего ВДВ боролись экипажи десантно-штурмовых соединений из Новороссийска, Пскова и Камышина, в которых в начале 2019 года были сформированы танковые батальоны", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Команда из 76-й десантно-штурмовой дивизии будет представлять ВДВ на всеармейском этапе соревнований "Танковый биатлон-2019" 14-30 мая на полигоне Южного военного округа "Прудбой".

1 августа прошлого года командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что в ВДВ создают три танковых батальона.

Ранее танки в российской армии были только у Сухопутных войск и береговых войск флотов.

Сообщалось, что Воздушно-десантные войска России в 2018 году должны были получить более 30 модернизированных танков Т-72Б3.

Т-72Б3 - модернизированная версия основного боевого танка Т-72.

В прошлом ноябре российские военные сообщили о решении усилить Воздушно-десантные войска армейской авиацией, подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны.

В феврале в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда" командующий ВДВ РФ заявил, что в 2018 году численность Воздушно-десантных войск была увеличена.

Бывший командующий ВДВ РФ генерал-полковник в отставке Георгий Шпак ранее сказал "Интерфаксу", что танки ВДВ нужны.

"Я прошел Афганистан. Без танков мы в Афганистане шагу не ступали. Мы ни одну операцию не проводили без танков. Ведь Воздушно-десантные войска могут наступать не только с воздуха, но и по земле. Какое наступление по земле без танков? Для быстрой организации боя танковые подразделения должны быть подчинены тому, кто проводит операцию", - сообщил Г.Шпак.