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17.04.2019
Интерфакс-АВН

Китай получил 24 истребителя Су-35 - глава "Рособоронэкспорта"

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Истребитель Су-35 ВВС НОАК
Истребитель Су-35 ВВС НОАК (китайский бортовой номер "61271") во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), предположительно, во время перелета из КНР в Жуковский, 11.05.2018.
Источник изображения: Светлана Балаева / vk.com/nskspotting

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Китай получил по контракту от России все 24 многофункциональных истребителя Су-35, сообщил "Интерфаксу" во вторник глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Да", - ответил он на вопрос о том, завершена ли поставка 24 истребителей в Китай.

О том, что Россия завершила поставки Су-35 в Китай, сообщал ранее "Интерфаксу" информированный источник.

По словам источника, полностью реализация данного контракта, который предполагает не только поставки самолетов, завершится в 2020 году.

В "Ростехе" ранее заявили, что Китай купил у России 24 истребителя за $2,5 млрд.

В 2015 году Китай официально стал первым зарубежным заказчиком российских многофункциональных истребителей Су-35. До этого Су-35 эксплуатировали только ВКС России.

В прошлом сентябре Минфин США заявил о введении санкций в отношении отдела развития техники Центрального военного совета КНР из-за покупки Китаем С-400 и Су-35. Ограничительные меры введены в рамках закона о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), направленного на сдерживание торговли Россией вооружением.

Серийное производство Су-35 ведется на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (входит в компанию "Сухой").

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Отличительные особенности самолета - новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Китай
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США
Продукция
С-400 Триумф
Су-35
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КнААЗ Гагарина
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Михеев Александр
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