В Анкаре рассказали о переговорах с Трампом по ситуации вокруг ЗРС С-400

ЦАМТО, 16 апреля. Президент США Дональд Трамп проявляет разумный подход к необходимости покупки Турцией российских ЗРС С-400. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Минфина Турции Берат Албайрак по итогам встречи с американским лидером в Вашингтоне.

"В ходе встречи со мной Д.Трамп проявил разумный взгляд на необходимость покупки С-400. Не исключена его встреча с нашим президентом в ближайшее время. Переговоры с Д.Трампом прошли в положительном ключе и показали, какое значение он уделяет Турции", – цитирует Б.Албайрака телеканал NTV.

В свою очередь, глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что "С-400, вероятнее всего, будут охранять стратегически важные города Турции и объекты в районе Стамбула и Анкары. В то же время, самолеты F-35 будут дислоцированы на авиабазе в турецкой Малатье. Эти города расположены далеко друг от друга. Если американская сторона докажет наличие угрозы, мы внесем изменения в параметры систем С-400", – сказал Х.Акар журналистам в ходе визита в США. Его цитирует агентство Anadolu.

По его словам, в ходе последних переговоров в Москве российская сторона заявила о готовности поставить Турции С-400 уже в июне, однако следует учитывать фактор фактической доставки и принятия комплексов на вооружение, отмечает "РИА Новости".

Комментируя требование американской стороны приостановить действие российско-турецкого контракта по С-400, Х.Акар отметил, что язык угроз и ультиматумов в диалоге с Турцией неприемлем.

"Контракт по ЗРС С-400 и участие Турции в программе создания самолетов пятого поколения F-35 никак не взаимосвязаны... В Сирии дислоцированы комплексы С-400, а у соседнего Израиля на вооружении находятся F-35. При этом в Вашингтоне никто не высказывает никаких опасений по этому вопросу. Аналогичная ситуация сложилась в районе Балтийского моря", – сказал Х.Акар.

Он добавил, что Турция продолжает обсуждать с США условия поставок ЗРК Patriot, передает "РИА Новости".