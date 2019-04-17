Компания GDLS-Australia предлагает СВ Австралии гусеничную БМП "Аякс"

ЦАМТО, 16 апреля. Компания General Dynamics Land Systems (GDLS)-Australia подтвердила, что представила предложение по поставке Сухопутным войскам Австралии 450 современных БМП в рамках проекта Land-400 Phase-3.

В заявлении компании говорится, что она предложила СВ Австралии боевую бронированную машину "Аякс" в варианте БМП, которая будет оснащена современной башней с 30-мм пушкой, разработанной General Dynamics Land Systems.

По заявлению генерального директора GDLS-Australia Кевина Коннелла, с учетом поставки первых ББМ "Аякс" Сухопутным войскам Великобритании, Австралия может быть уверена в способности компании поставлять продукцию в установленные сроки. GDLS также намерена в максимальной степени привлечь австралийскую промышленность к производству гусеничных БМП в Австралии. Более подробную информацию о своем предложении компания намерена опубликовать в ближайшие месяцы.

Помимо GDLS-Australia, претендентами на поставку БМП в рамках проекта Land-400 являются Rheinmetall Defence с БМП "Линкс", Hanwha Group с Redwalker AS21 и BAE Systems с CV-90. Стоимость программы оценивается в 10-15 млрд. австр. долл. (7-10,5 млрд. долл. США). Все представленные машины являются гусеничными.

Поставленные победителем тендера БМП заменят устаревшие ББМ M-113AS4, которые, хотя и прошли модернизацию, были приняты на вооружение в середине 1960-х гг.