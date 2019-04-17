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17.04.2019
Российская газета

Фото: Самолет Муаммара Каддафи замечен в Одессе

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Источник изображения: rg.ru

В аэропорту Одессы замечен редчайший самолет - Ан-74ТК-300Д, на котором летал ливийский лидер Муаммар Каддафи. Принадлежащий правительству Ливии лайнер проходит ремонт в авиамастерских, расположенных на территории воздушной гавани, пишет одесский ресурс Думская.нет.

Ан-74ТК-300Д был построен всего в трех экземплярах. Это VIP-самолет для перевозки первых лиц. Первый борт был передан президентскому авиаотряду Украины, второй купило правительство Каддафи, третий поставили в Лаос, где он разбился в 2014 году. Еще три самолета этого типа законсервированы на авиазаводе в Харькове. Ливийский Ан уникален даже по сравнению с однотипными - поскольку укороченные взлет и посадка в пустыне без надобности, двигатели переставили под крыло - у стандартного Ан-74 она расположены над центропланом, из-за чего самолет получил прозвище "чебурашка". С моторами на пилонах машина стала экономичной и менее шумной. Салон отделан ценными породами дерева, смонтированы кожаные кресла и два режима потолочного освещения - ночной имитирует звездное небо.

Самолет передали Ливии в 2009 году, а через два года, в ходе международной операции по свержению режима Каддафи лайнер был поврежден  осколками бомб, но вскоре отремонтирован. Борт использует прозападное Правительство национального единства. За 10 лет эксплуатации самолет сменил несколько вариантов окраски и обслуживался на заводе-производителе в Харькове. Однако сейчас ХГАПП переживает тяжелые времена, поэтому Ан-74 перегнали в Одессу.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Лаос
Ливия
Украина
Продукция
L-410
Ан-74
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