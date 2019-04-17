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17.04.2019
ТАСС

СМИ: успешно приземлившаяся первая ступень Falcon Heavy упала в океан при перевозке

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Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, 12 апреля 2019 года
Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, 12 апреля 2019 года.
Источник изображения: © REUTERS/Thom Baur

По данным The Verge, доставке ступени во Флориду помешал шторм

ТАСС, 16 апреля. Первая ступень ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX, совершившая 12 апреля посадку на плавучую платформу в Атлантике после вывода в космос спутника, упала в океан при транспортировке во Флориду. Об этом сообщил в понедельник портал The Verge.

Это был второй запуск сверхтяжелого носителя Falcon Heavy. Он стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) и доставил на орбиту шеститонный телекоммуникационный спутник Саудовской Аравии Arabsat-6A. Затем два отделившихся при разгоне ракеты боковых ускорителя Falcon Heavy осуществили посадку на специальные площадки на мысе Канаверал, а первая ступень, оснащенная четырьмя раскладывающимися опорами, - на платформу в Атлантическом океане под названием Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя").

Первую ступень должны были доставить во Флориду, однако помешал шторм. "В связи с плохими погодными условиями на море команде SpaceX не удалось обеспечить транспортировку ступени в порт Канаверал <…> Волны стали достигать 3 м, ступень ракеты начала наклоняться, в конечном итоге она не смогла сохранить вертикальное положение", - приводит издание заявление компании.

Как утверждает SpaceX, Falcon Heavy - самая мощная из используемых сейчас в мире ракет. Она создана на базе носителя Falcon 9 и снабжена в общей сложности 27 двигателями, что позволяет ей выводить в космос до 64 т полезной нагрузки. При этом первую ступень ракеты и боковые ускорители можно использовать повторно, что позволяет существенно сократить стоимость запуска - до $90-100 млн.

Впервые Falcon Heavy была запущена 6 февраля 2018 года. Тогда компания даже не смогла осуществить посадку первой ступени: она упала в океан, не долетев 100 м до платформы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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