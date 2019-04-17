ЦЭНКИ застрахует 16 космических пусков по гражданской ответственности на 4,8 млрд рублей

На II квартал 2019 года запланированы запуск спутника "Глонасс-М" с помощью ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк и российской обсерватории "Спектр-РГ" с помощью ракеты "Протон-М" с Байконура

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Центр эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры (ФГУП "ЦЭНКИ") объявил конкурс на право страхования гражданской ответственности при 16 запусках космических аппаратов. Соответствующий запрос предложений размещен на сайте госзакупок.

Страхуется ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде при 12 запусках с использованием ракет типа "Союз" и четырех запусках с использованием ракет типа "Протон", следует из конкурсной документации. Страховая сумма по одному запуску установлена в размере 300 млн рублей, начальная (максимальная) цена контракта установлена на уровне 16,8 млн рублей.

Договор страхования вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 марта 2020 года.

В частности, как следует из размещенного на сайте госзакупок технического задания, на второй квартал 2019 года запланированы запуск спутника "Глонасс-М" с помощью ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, российской обсерватории "Спектр-РГ" с помощью ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур.

В третьем квартале запланирован запуск кораблей "Союз МС-13" с помощью ракеты "Союз-ФГ" с космодрома Байконур, "Прогресс МС-12" с помощью ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Байконур, "Союз МС-14" с помощью ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Байконур.

На четвертый квартал запланирован пуск корабля "Прогресс МС-13" с помощью ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Байконур, "Союз МС-15" с помощью ракеты "Союз-ФГ" с космодрома Байконур.