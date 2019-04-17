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17.04.2019
Военно-промышленный курьер

ООН пополнится российскими военнослужащими

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Военнослужащий ООН в ЦАР
Военнослужащий ООН в ЦАР.
Источник изображения: www.un.org

Президент России Владимир Путин издал распоряжение об отправке до 30 военнослужащих в состав Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Военнослужащие будут использоваться в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба.

Также оборонному ведомству поручено отозвать военных по окончании деятельности миссии ООН или в случае, если их участие в миротворческой деятельности станет нецелесообразным вследствие изменения международной военно-политической обстановки.

При этом в документе указывается, что финансирование расходов, связанных с отправкой военных России, их содержанием и проживанием, будет осуществляться за счёт средств ООН.

 

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Страны
Россия
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
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