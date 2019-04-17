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17.04.2019
WarSpot

БТР вооружили беспилотником

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Источник изображения: warspot.ru

Украинские инженеры создали новую командно-штабную машину. Вчера, 15 апреля, пресс-служба госконцерна "Укроборонпром" сообщила о том, что БТР-3КШ, разработанный Киевским бронетанковым заводом, проходит полигонные испытания.

"Сердцем" БТР-3КШ является новейшая автоматизированная система управления боем, которая объединяет всю передаваемую по защищённой цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения. Эта информация может поступать от командиров отделений, отдельных боевых машин, расчётов, передовых наводчиков, беспилотников, контрбатарейных радаров, других участников боя и средств наблюдения", — сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Испытания БТР-3КШ

По словам разработчиков, автоматизированная система управления боем выводит целостную картину на тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их выполнение: "Такая система позволяет значительно повысить эффективность выполнения боевой задачи и полностью соответствует современной концепции ведения войны, когда преимущество над врагом достигается лучшей координацией и взаимодействием между всеми подразделениями на поле боя и постоянным обменом информацией".

БТР-3КШ имеет в своём составе собственные беспилотные комплексы. В базовой версии применяется БПЛА "Рама" от госпредприятия "ГКБ Авиации общего назначения". Для защиты боевой машины используется боевой модуль "ИВА-М" с 12,7-мм пулемётом. При этом разработчики указывают, что могут интегрировать в информационную систему БТР-3КШ любой беспилотный комплекс и лёгкий боевой модуль.

В конструкцию БТР-3 были внесены существенные изменения, чтобы в боевой машине могли с относительным комфортом разместиться 9 бойцов. В частности, значительно увеличилось пространство рабочей зоны, расширены боковые двери, заменены сидения и установлена ??мощная система кондиционирования воздуха. В то же время ходовые качества шасси 8?8 БТР-3 остались без изменений, машина развивает скорость до 100 км/ч и способна форсировать водные преграды вплавь.

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Оригинал публикации
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Страны
Украина
Продукция
БТР-3
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
ИТ
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