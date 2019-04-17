Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26

Ми-26 является самым большим вертолетом в мире. Данная винтокрылая машина больше, чем "Чинук" и "Морской король". Россия стремится использовать эту уникальную возможность, пытаясь доминировать на рынке грузовых перевозок. Американское издание "Вестник обороны" (Defense News) смогло в начале апреля удостовериться в этом лично, получив доступ к производственной линии завода в Ростове-на-Дону, выпускающего Ми-26.

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Мы хотели продемонстрировать нашу компетентность в области разработки и конструирования вертолетов сверхтяжелой грузоподъемности, и это воплощено в Ми-26.

- заявил в ходе пресс-тура глава компании "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Россия передает опыт строительства Ми-26 Пекину, с которым вскоре подпишет контракт на совместную разработку нового тяжеловесного вертолета для китайских заказчиков. Проект известен как Advanced Heavy Lift (AHL) и будет в значительной степени опираться на технологии Ми-26. При этом российская сторона особо указывает, что ни одна из технологий не будет передана Пекину. РФ больше выступает в роли консультанта китайских инженеров.

У нас давние и исторические отношения с Китаем. Дискуссии о создании вертолета большой грузоподъемности для КНР продолжаются в течение 6-8 лет. Китайские специалисты ознакомились с нашими возможностями и сами определили технические характеристики. Они отличаются от Ми-26 – он меньше.

- пояснил журналистам Богинский.

Со слов Виктора Кладова, представителя "Ростеха", клиенты уходят от простых транзакций типа "покупка-продажа" и вместо этого проявляют больший интерес к локализованному производству:

"Ростех" идет в ногу со временем и мы готовы предложить локализацию технологий, которые нужны нашим клиентам […] "Ростех" подписал семь таких соглашений с китайскими госкорпорациями.

- указал Кладов, добавив, что проект AHL является лишь одним из них.

AHL фактически является Ми-26 в версии "лайт". Он прошел глубокую доработку в соответствии с китайскими требованиями: взлетная масса машины составит 38,7 т, грузоподъемность 15 т, дальностью полета 800 км, максимальная скорость 300 км в час. Со слов Кладова, одним из требований, которое особенно важно для китайцев, является способность летать в высокогорной местности, подобной Тибету.

При этом "Вертолёты России" продолжат производство, продажу и модернизацию Ми-26 для российских военных и зарубежных заказчиков. Так, в интересах минобороны РФ состоялся испытательный полет новой модификации Ми-26Т2В. Во время экскурсии по заводу было замечено, что несколько старых Ми-26 были полностью отремонтированы.

Сейчас у нас уже запланирована реализация большого количества проектов. Имеются версии Ми-26 под заказ для таких стран, как Иордания и Алжир, у которых есть определенные требования. Но у российского минобороны есть свои собственные требования.

- пояснил "Вестнику обороны" Богинский, указав, что работа ведется как в части создания новых, так и путем улучшения старых модификаций.