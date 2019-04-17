Медленная война за Ливию

Сможет ли Хафтар заменить Каддафи

Когда войска ливийской национальной армии начали наступление на Триполи, у многих это вызвало недоумение: там сидит опекаемое США и Евросоюзом правительство Фаиза Сараджа, а Халифа Хафтар, главнокомандующий ЛНА, – американский гражданин. На деле все сложнее.

Фельдмаршал Хафтар долгое время жил в США. Это общеизвестно. Однако стоит отметить, что он учился в Советском Союзе и хорошо владеет русским языком, неоднократно бывал в Москве. Хафтару довелось узнать изнутри обе сверхдержавы. И он многому научился.

Если говорить о положении в Ливии, выступление армии Хафтара – очевидное свидетельство того, что процесс политического урегулирования буксует. Хотя предпринималось много попыток урегулировать ситуацию. В ноябре 2018 года в Палермо усилиями итальянского МИДа созывалась крупная конференция сторон, участвовавших в конфликте. Французское внешнеполитическое ведомство тоже работало над ливийским сюжетом.

“ У Хафтара тесные связи с Москвой: ливийская армия вооружена советской техникой, ей нужны запчасти и обслуживание ”

Но сейчас меры урегулирования конфликта для тамошнего политикума представляются исчерпанными.

Организовать выборы нового ливийского лидера пытался Африканский союз. Понятно, что на этом посту должен быть человек, обладающий высокой степенью легитимности для всей страны. К сожалению, сегодня такого нет. На упомянутую конференцию в Палермо съехались представители многих политических сил бывшей Джамахирии, но Хафтар мероприятие проигнорировал, посчитав, что это будет пустая говорильня. В итоге так и вышло: подискутировали и разошлись.

Фактически сегодня только два человека могут возглавить Ливию. Это прежде всего премьер-министр правительства национального единства и ставленник Запада Фаиз Сарадж. Определенные шансы на успех, но не более, имеет Сайф аль-Ислам Каддафи.

Политическое раздробление Ливии в результате "арабской весны" привело к тому, что образовалось несколько центров власти и огромное количество разнокалиберных банд, которые владеют городами, кварталами, населенными пунктами, деревнями. Главарей этих формирований нельзя подвести под общий знаменатель, с каждым предстоит разбираться отдельно. Поэтому перспективы политического урегулирования ситуации весьма призрачны.

Навести порядок в стране можно только путем жесткого подавления вольницы полевых командиров, власть которых держится на нескольких броневичках, пулеметах и сотне-другой разбойников. И такая банда исполняет обязанности государства: казнит и милует, устанавливает цены на рынке и в меру своего разумения заботится о народе, а иначе как они будут в своем городке поддерживать собственную легитимность. Но и грабить не забывают.

В феврале исполнилось восемь лет, как в бывшей Джамахирии творится этот кошмар. Поэтому фельдмаршал Хафтар, очевидно, предпринял попытку не очень жестко, но все же при помощи силы показать, кто в стране хозяин. По заявлениям пресс-службы ЛНА, войска Хафтара контролируют едва ли не 90 процентов территории. Это, бесспорно, не так. Силы Хафтара наступают медленно. Но стоит отметить: когда возникает острый конфликт, фельдмаршал всегда оказывается на высоте. Яркий пример – захват самого крупного нефтяного месторождения Эль-Шарара на юге Ливии. Местные бандиты его эксплуатировали как могли, а при их технических навыках получалось из рук вон плохо. Туда подтянули отряды, поддерживающие триполитанское правительство Сараджа. И ничего посланцы премьер-министра с феццанскими полевыми командирами поделать не смогли – те просто послали силовиков из Триполи куда подальше. Но затем появились отряды Халифы Хафтара и поставили бандитов на место, заодно прибрав к рукам очень крупный нефтяной ресурс. То есть там, где нужно реальное силовое вмешательство, фельдмаршал вне конкуренции.

Есть еще один важный момент, о котором часто забывают: из всех игроков на ливийской политической сцене внешняя поддержка есть только у Фаиза Сараджа (за него США и западные правительства) и у Халифы Хафтара (опирающегося на Египет и Россию). Относительно нашей помощи главкому ЛНА много спекуляций. Западные СМИ утверждают, что регулярные российские части уже развернуты в Ливии. Но это, конечно, не так. Хотя Хафтар имеет с Москвой достаточно тесные связи – ливийская армия вооружена советской техникой, ей нужны запчасти и обслуживание да и модернизация не помешает, поэтому двусторонние контакты исправно работают.

“ На ностальгию об эпохе Каддафи работает очень важный фактор – обеспечение безопасности жизни граждан ”

ЛНА довольно быстро продвигается к Триполи, но воюет не слишком активно, чтобы не страдало население. Фельдмаршал оказался человеком большого стратегического ума и таланта, и, пожалуй, проявил себя лучшим дипломатом, чем многие о нем думали. Кроме того, он пользуется довольно широкой поддержкой старейшин племен Киренаики, откуда он родом.

Если Хафтар хочет быть легитимным лидером Ливии, а он, полагаю, не стремится прослыть кровавым диктатором, то всеми силами будет беречь народ. И постарается достичь своих целей без большого кровопролития, что обязательно для последующей легитимации его власти.

Проблема еще в том, что премьер правительства национального единства Сарадж – формально законный глава страны, поскольку его кабинет получил признание за рубежом. Но это в Ливии мало что значит, если власть не обеспечена нефтяными доходами и мощной родоплеменной поддержкой. Что касается военной силы… Ее ведь можно употребить по-разному: поднять авиацию и сравнять Триполи с землей, и это сразу сделает Хафтара фигурой, абсолютно неприемлемой для Запада, вызовет осуждение и в Москве, и в Каире, а мировые СМИ тут же обвинят фельдмаршала в военных преступлениях. В то же время, аккуратно подбираясь к Триполи, стягивая кольцо окружения и отбирая район за районом, Хафтар рано или поздно получит свое.

В Ливии есть ностальгирующие по Ливийской Джамахирии. Но сегодня они стараются не обнаруживать свои взгляды, поскольку значительная часть населения в прошлое возвращаться не хочет. На ностальгию об эпохе Каддафи работает очень важный фактор – обеспечение безопасности жизни граждан. С этим государство в лице Фаиза Сараджа не справляется вообще, у Хафтара получается, но он не контролирует всю территорию страны.

Сегодня ливийской элите недостает стратегического мышления при определении путей развития страны. Консолидировать истеблишмент можно только путем ликвидации смутьянов разных политических направлений. Поэтому Хафтару предстоит очень тяжелая работа и кнутом, и пряником.

Что будут делать США? Если посмотреть, как ведут себя американцы в Сирии, а это довольно показательно, в Вашингтоне победила линия осторожного ухода, воздержания от активных действий в Ливии. В администрации Трампа есть разные точки зрения на продолжение ближневосточной политики. Белый дом настроен твердо произраильски, но в Госдепе и Пентагоне не все желают класть жизни американских солдат и миллиарды долларов ради достижения не очень понятных целей в Северо-Африканском регионе. Кроме того, конгресс имеет большое влияние на внешнюю политику, а в нижней палате большинство у демократов, и они будут делать все, чтобы пресекать инициативы Трампа. Так что, вероятнее всего, американцы сейчас на Ливию сильно "нажимать" не станут.

У ливийцев и ЕС, и США крайне непопулярны, западные попытки что-то "урегулировать" воспринимаются весьма негативно. Хорошие перспективы успокоить ситуацию в стране есть у Египта и у России.

Владимир Орлов, доктор исторических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (777) за 16 апреля 2019 года