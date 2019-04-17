Минобороны Индии провело успешные испытания КР "Нирбхей"

ЦАМТО, 16 апреля. Минобороны Индии сообщило о проведенном 15 апреля Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) успешном испытательном пуске национальной дозвуковой крылатой ракеты "Нирбхей" (Nirbhay), способной нести ядерную боевую часть.

Запуск ракеты был произведен с 3-го пускового комплекса комплексного испытательного полигона (Integrated Test Range) в Чадинпуре (шт.Одиша). Продолжительность полета составила 42 мин. и 23 сек.

Это шестой испытательный пуск ракеты, целью которого являлось подтверждение характеристик на разгонном и маршевом участке траектории, выполнение полета по заданным точкам на предельно малой высоте.

В ходе испытаний ракета функционировала в соответствии с заданной программой, включая вертикальный запуск, выход на запрограммированный курс, отделение ускорителя, запуск маршевого двигателя, развертывание крыльев и выполнение полета по заданным точкам. Испытания доказали возможность КР выполнять полет на предельной малых высотах.

Полет КР отслеживался электронно-оптическими системами, наземными РЛС, другие параметры контролировались телеметрическими станциями, развернутыми вдоль побережья. По заявлению разработчиков, все цели испытаний с момента запуска до падения ракеты были достигнуты.

Как сообщал ЦАМТО, DRDO позиционирует "Нирбхей" как первую национальную дозвуковую крылатую ракету большой дальности. Разработка КР осуществляется Институтом авиастроения (Aeronautical Development Establishment – ADE) DRDO. Первый пуск КР неоднократно откладывался из-за неназванных технических проблем (в итоге он был проведен 12 марта 2013 года). Предыдущий, пятый испытательный пуск КР "Нирбхей" был проведен 7 ноября 2017 года.

Длина КР "Нирбхей" составляет 6 м, диаметр – 0,52 м, размах крыла – 2,7 м, масса – около 1 т. Для пуска КР используется тведотопливный стартовый ускоритель, созданный лабораторией передовых систем (Advanced Systems Laboratory – ASL). После достижения заданной высоты и скорости ускоритель отделяется и включается турбореактивный двигатель. Скорость полета КР на маршевом участке составляет 270-305 м/с, дальность поражения целей – до 1000 км. По заявлению разработчиков, ракета может выполнять крейсерский полет на высотах от 50 м до 4,8 км с целью обеспечения незаметности для РЛС противника.

В зависимости от поставленной задачи, КР "Нирбхей" может нести боевые части 24 типов массой 300-400 кг, в т.ч. ядерную боеголовку мощностью до 12 кт.

Представители DRDO утверждают, что ракета будет применяться с различных платформ, сможет барражировать в заданном районе и с высокой точностью поражать заданную цель, опознав ее среди сходных.