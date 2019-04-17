Бабушка АК-47: как винтовка помогла Мосину в любви

Легендарное оружие, чей профиль так же узнаваем, как силуэт автомата Калашникова, одна из лучших в своем классе винтовок, разошедшаяся по миру миллионами экземпляров, точная и мощная, простая и надежная винтовка Мосина празднует свой 128 день рождения

История любви

Родословная винтовки включает еще одно знаменитое имя - Леона Нагана. В 1882 году бельгийский оружейник представил на конкурс, объявленный Главным артиллерийским управлением российской армии, многозарядную винтовку. Ее конструкция была признана удачной, особенно заинтересовал военных коробчатый магазин с пачечным заряжанием патронов. В том же конкурсе участвовал и начальник инструментальной мастерской Тульского оружейного завода капитан Сергей Мосин, он представил трехлинейную (калибр 7,62 мм равен трем линиям, старинным мерам длины) винтовку с продольно-скользящим поворотным затвором. Поначалу голоса членов "Комиссии по испытанию ружей" разделились почти поровну: винтовки Нагана понравились чистотой и точностью изготовления, в то время как собранное в кустарных условиях оружие Мосина произвело впечатление простотой и надежностью конструкции. Другие 23 системы конкурсная комиссия забраковала.

Все решили испытания. На стрельбище винтовки Нагана дали 557 задержек при подаче патрона, а Мосина - 217, почти втрое меньше. В заключении комиссии сказано: "…пачечные ружья иностранца Нагана сравнительно с такими же кап. Мосина представляют собой механизм более сложный для выделки… и сама стоимость каждого экземпляра ружья несомненно увеличится".

По итогам тестов было решено взять за основу российскую винтовку, снабдив ее магазином бельгийской конструкции и еще рядом улучшений, предложенных членами комиссии. Для готового изделия военное министерство предложило вариант названия "русская трехлинейная винтовка образца 1891 года". Император Александр III слово "русская" вычеркнул и 16 апреля утвердил образец.

За Сергеем Мосиным закрепили права за созданные им части и выдали Большую Михайловскую премию. Деньги Сергею Ивановичу очень пригодились - он был давно влюблен в Варвару Арсеньеву, но та была замужем и супруг ее не отпускал, требуя за развод 50 тысяч рублей. Мосин выкупил невесту, обвенчался и прожил с ней лучшие годы своей жизни.

Made in U.S.A.

В 1900 году русская "трехлинейка" получила Гран-при Всемирной выставки в Париже. К тому времени винтовка уже прошла боевое крещение на Памире, во время столкновения русских войск с афганцами. По итогам первых лет эксплуатации в конструкцию оружия внесли кое-какие изменения. В 1983 году ввели деревянную ствольную накладку, защищавшую руки стрелка от ожогов. Убрали насечку на боках ствольной коробки - она протирала обмундирование. Удлинили шомпол и снабдили его головкой - это упростило чистку оружия.

К началу русско-японской войны было изготовлено порядка 3,8 миллиона "трехлинеек". Мощностей Тульского, Ижевского и Сестрорецкого заводов не хватало, царское правительство разместило заказы на производство винтовок во Франции и США. Собранные на заводах Remington и Westinghouse "трехлинейки" сейчас - самые редкие и ценные образцы "мосинки". Кстати, имя конструктора вернулось в официальное название оружия уже после революции, в 1924 году.

В 1932-м началось производство снайперской винтовки на основе "трехлинейки". Она отличалась высоким качеством обработки ствола, оптическим прицелом и отогнутой вниз рукоятью затвора. Высокоточных "мосинок" выпустили 108345, они активно использовались в годы Великой Отечественной войны - с ними работали Герой Советского Союза Василий Зайцев и другие знаменитые снайперы. Сейчас снайперский вариант "трехлинейки" ценится не менее, чем американский - особенно именные винтовки, которыми награждали лучших стрелков.

Производство классической винтовки Мосина было прекращено в СССР в начале 1945 года. В Китае "трехлинейку" собирали до конца 50-х годов. В 1959 году Ижевский завод укоротил стволы и ложи винтовок из складских запасов. Получившиеся карабины поступили на вооружение вневедомственной охраны.

Винтовки и карабины Мосина, выпущенные общим тиражом более 38 миллионов, активно использовались в разных концах планеты до конца ХХ века. Да и в новом тысячелетии знакомый силуэт нет-нет, да и мелькнет на фотографиях с театров военных действий.

Антон Валагин