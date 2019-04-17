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17.04.2019
ЦАМТО

Турция пообещала не интегрировать С-400 с системами НАТО

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Зенитные ракетные системы С-400
Зенитные ракетные системы С-400.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

ЦАМТО, 16 апреля. Российская ЗРС С-400 не будет интегрирована Турцией в какие-либо действующие системы вооружений НАТО. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.

"Эта система не будет интегрирована ни с системами НАТО, ни с какими-либо другими связанными с НАТО национальными системами (вооружений)", – заявил Х.Акар, выступая на ежегодной конференции по американо-турецким отношениям в Вашингтоне.

Он отметил, что решение о покупке С-400 было связано, с одной стороны, с "ракетной и воздушной угрозой" для Турции, а с другой, с отказом союзников по НАТО предоставить альтернативу российским системам.

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов закупки С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35, передает "РИА Новости".

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С-400 Триумф
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