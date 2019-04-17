Два новых десантных корабля получили имена

Два новых десантных корабля проекта 11711 получат имена - "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Их планируется ввести в состав Военно-морского флота России до 2025 года.

Об этом ТАСС сообщил собеседник в оборонно-промышленном комплексе. Это как раз те самые десантные корабли, о ближайшей закладке которых 9 апреля на селекторном совещании в военном ведомстве заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он тогда сказал, что 23 апреля на судостроительном заводе "Янтарь", входящем в Объединенную судостроительную корпорацию, заложат два больших десантных корабля типа "Иван Грен". Это головной корабль проекта 11711.

Один из будущих кораблей получил имя Владимира Андреева - советского адмирала, участника Великой Отечественной войны. Он командовал Северо-Тихоокеанской военной флотилией и провел успешную десантную операцию по захвату Южного Сахалина и Курильских островов в августе-сентябре 1945 года.

Второй десантный корабль будет носить имя Героя Советского Союза генерал-майора Василия Трушина. Под его руководством в августе 1945 года прошла десантная операция по захвату города и японской военно-морской базы Сейсин на территории нынешней КНДР.

Десантные корабли проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования. На них могут поместиться 13 основных танков, 36 БТР или БМП, либо 300 военнослужащих. На вооружении стоят шестиствольные автоматические пушки калибра 30 миллиметров. Длина корабля - 120 метров, ширина - 16,5.

Светлана Цыганкова