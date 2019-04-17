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17.04.2019
Военно-промышленный курьер

Министр Турции: Трамп занял "разумную позицию" по поставкам С-400

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампас министром финансов и казначейства Турции Бератом Албайраком, на которой обсуждались поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как передает телеканал NTV, представитель Анкары отметил, что глава Белого дома занял "разумную позицию".

По итогам встречи Албайрак сообщил, что она была конструктивной и позитивной. Албайрак передал Трампу послание от президента Турции Реджепа Тайипа  Эрдогана. По словам министра, Трамп занял "разумную позицию" по вопросу поставок российских С-400.

Как сообщало EADaily, накануне министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар на открытии конференции в Вашингтоне заявил, что язык угроз и ультиматумов противоречит духу союзничества Турции и Соединённых Штатов. Комментируя позицию американской стороны по контракту на поставки Анкаре С-400, он отметил, что, пытаясь угрожать Турции и дать ей некий срок на разрыв контракта с Россией, Вашингтон придерживается неконструктивной позиции.

ЗРК С-400 не будут интегрированы Турцией в какие-либо действующие системы вооружений НАТО, отметил Акар.

 

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С-400 Триумф
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