На Чёрном море начались испытания новой системы радиоэлектронной защиты

Министерство обороны РФ проводит испытания новых комплексов разведки и защиты. Тестирование новой системы проводится в Черном море на новейшем патрульном корабле проекта 22160 "Василий Быков". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.

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Как пишет издание, установленная на корабле новая система в автоматическом режиме с помощью специальных датчиков собирает информацию о ближайших к кораблю РЛС. Она определяет тип радара и его носитель, после чего автоматически выбирает тип помехи, способной воздействовать на этот конкретный радар. В результате экипаж получает возможность воздействовать на наземные, морские, авиационные радары и спутниковые системы обнаружения противника. Новая система сможет подавлять РЛС или создавать ложные помехи.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов пояснил, что и раньше на кораблях стояли системы, которые позволяли определить тип корабля, находящегося рядом. Устройство засекало облучение радаром и на какой частоте работала радиостанция, после чего по справочникам определялся тип РЛС и корабли, на которых стоят такие радары и радиостанции. Все это занимало значительное время. Внедрение автоматической системы позволяет в короткие сроки определить тип корабля и радара, а также как ему противодействовать.

Минобороны не называет конкретной даты начала тестирования нового комплекса разведки и защиты на новом корвете, однако известно, что в последнее время "Василий Быков" постоянно входит в группу слежения за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря.