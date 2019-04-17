Войти
17.04.2019
Военное обозрение

На Чёрном море начались испытания новой системы радиоэлектронной защиты

473
0
+2

Министерство обороны РФ проводит испытания новых комплексов разведки и защиты. Тестирование новой системы проводится в Черном море на новейшем патрульном корабле проекта 22160 "Василий Быков". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.

Источник изображения: topwar.ru

Как пишет издание, установленная на корабле новая система в автоматическом режиме с помощью специальных датчиков собирает информацию о ближайших к кораблю РЛС. Она определяет тип радара и его носитель, после чего автоматически выбирает тип помехи, способной воздействовать на этот конкретный радар. В результате экипаж получает возможность воздействовать на наземные, морские, авиационные радары и спутниковые системы обнаружения противника. Новая система сможет подавлять РЛС или создавать ложные помехи.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов пояснил, что и раньше на кораблях стояли системы, которые позволяли определить тип корабля, находящегося рядом. Устройство засекало облучение радаром и на какой частоте работала радиостанция, после чего по справочникам определялся тип РЛС и корабли, на которых стоят такие радары и радиостанции. Все это занимало значительное время. Внедрение автоматической системы позволяет в короткие сроки определить тип корабля и радара, а также как ему противодействовать.

Минобороны не называет конкретной даты начала тестирования нового комплекса разведки и защиты на новом корвете, однако известно, что в последнее время "Василий Быков" постоянно входит в группу слежения за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22160
NATO
Похожие новости
16.04.2019
Российские военные следят за эсминцем США в Черном море
29.01.2019
Не числом, так ракетами: почему русский флот пугает НАТО
03.12.2018
ВМФ РФ лишают океанского статуса
08.10.2018
Российское "калибростроение". Как ВМФ России положил конец гегемонии "Томагавка"
09.07.2014
Контроперация на семь баллов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 16:07
  • 20
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 17.04 16:06
  • 2
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 15:56
  • 1
Пентагон намерен воевать с Россией руками жителей Прибалтики
  • 17.04 15:56
  • 1
Геометрия безопасности
  • 17.04 15:54
  • 3
Перспективную самоходку "Лотос" впервые покажут на "Армии-2019"
  • 17.04 15:29
  • 3
Новая межконтинентальная ракета впечатлила своими характеристиками
  • 17.04 15:20
  • 8
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 17.04 15:18
  • 4
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 17.04 15:15
  • 1
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26
  • 17.04 15:04
  • 1
ЦЭНКИ застрахует 16 космических пусков по гражданской ответственности на 4,8 млрд рублей
  • 17.04 14:58
  • 1
Военные сообщили о создании трех танковых батальонов в российских ВДВ
  • 17.04 14:53
  • 17
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 17.04 14:46
  • 45
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 17.04 14:08
  • 166
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 17.04 14:07
  • 2
Севастопольский «распил»: Эскадра выходит из строя