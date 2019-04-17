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17.04.2019
Военное обозрение

Армия США нуждается в 500 лёгких авиадесантных танках - проект MPF

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Условия ведения боевых действий в Афганистане и Сирии, потери танков "Абрамс" Саудовской Аравией в Йемене, - всё это в очередной раз привело к обсуждению в США вопроса создания лёгкого танка.

Источник изображения: topwar.ru

Отмечается, что армия США нуждается в лёгком авиадесантном танке. При этом в качестве примера по возможной реализации приводится базовая программа опытного танка M-8. Программа эта (80-х годов) была свёрнута по нескольким причинам, одной из которых выступило сокращение финансовой поддержки из федеральной американской казны.

В США заявляют, что десантным и пехотным подразделениям необходим лёгкий танк поддержки, который мог бы подавлять огневые точки противника с близкого расстояния и быть достаточно маневренным для того, чтобы неожиданно атаковать вражескую бронетехнику. Одно из направлений применения - нанесение ущерба маневренным, но незащищённым пикапам, которые стали привычным средством для боевиков в разных странах мира.

В этой связи дополнительную важность (значимость) приобретает проект Mobile Protected Firepower (MPF). Ранее разработчики откровенно говорили о том, что их целью является создание лёгкой и маневренной бронированной машины, которая по всем основным характеристикам превзошла бы российские аналоги. А в качестве такого аналога рассматривается, например, "Спрут-СД"- авиадесантная самоходная противотанковая пушка калибра 125 мм.

Предполагается, что американский авиадесантный лёгкий танк будет иметь массу ниже 30 тонн. Для перевозки планируют использовать военный транспортник Boeing C-17 Globemaster, максимальная полезная нагрузка для версии III которого составляет 77,5 т.

Стало известно и о том, что потребности армии США в лёгких танках на сегодняшний день обозначены примерно в 500 единиц. При этом с окончательным вариантом боевой машины Пентагон планирует определиться лишь к 2022 году. По некоторым данным, предполагается оснащать перспективный американский лёгкий танк израильской системой активной защиты. Переговоры на этот счёт, как утверждается в американских СМИ, уже ведутся.

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Страны
Афганистан
Израиль
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Продукция
2С25 Спрут-СД
C-17
M1 Abrams
Компании
Boeing
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