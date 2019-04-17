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17.04.2019
Интерфакс-АВН

Армейский спецназ поднят по тревоге в Сибири

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Спецназ
Участник открытого первенства среди подразделений специального назначения правоохранительных органов по практической стрельбе из стрелкового оружия.
Источник изображения: © РИА Новости / Юлия Честнова

Новосибирск. 16 апреля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, подняты по тревоге, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Солдаты и офицеры совершили марш в позиционный район на бронированных автомобилях "Тайфун" и "Тигр". В ходе выдвижения военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы на колонну военной техники", - говорится в сообщении.

На полигоне спецназовцы отработали уничтожение условного противника, выполнили контрольные занятия по огневой подготовке из штатного оружия АК-74, пулемета "Печенег", специального оружия винтовок ВСС "Винторез" и АС "Вал".

Помимо этого военнослужащие отработали уничтожение групповых целей из гранатомета АГС-17 "Пламя", установленных на бронеавтомобилях "Тигр", с места и в движении.

В ходе сдачи контрольной проверки, бойцы спецназа преодолели огненно-штурмовую полосу, протяженностью более километра, которая включает в себя такие сооружения, как разрушенное здание и мост, вертикальная стена, ров с водой.

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Продукция
АГС-17
АК-74 "Калашников"
Печенег
Система поражения "Ратник"
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