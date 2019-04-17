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17.04.2019
Российская газета

Япония решила поднять со дна пропавший F-35

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Источник изображения: rg.ru

Министерство обороны Японии изучает возможность подъема со дна Тихого океана истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A национальных сил самообороны. Впрочем, спасатели пока так и не смогли найти местоположение потерпевшего крушение самолета. Неизвестной остается и судьба управлявшего машиной летчика.

По некоторым расчетам, затонувший F-35A может находиться на глубине около полутора километров. Специалисты утверждают, что достать истребитель с океанского дна является трудоемкой, но все же выполнимой задачей.

Между тем с момента аварии прошла уже неделя, передает телерадиокомпания NHK. Японцы не собираются прекращать поисковые мероприятия. Они предпринимают все усилия, чтобы найти F-35A и сохранить в тайне от потенциальных противников технологические секреты истребителя. Посильную помощь в обнаружении самолета им оказывают США.

Союзники задействовали в операции серьезные ресурсы. В районе ЧП работают американский патрульный противолодочный самолет P-8A и оснащенный системой Aegis эсминец USS Stethem, в задачи которых входит обнаружение подлодок. По некоторым данным, с базы Гуам вылетел бомбардировщик B-52. Кроме того, в мероприятиях участвуют военные самолеты-разведчики U-2.

Вашингтон и Токио опасаются, что F-35A может попасть в руки российских или китайских ученых. Эксперты говорят, что в этом случае будет неминуемо нарушен баланс сил в воздухе. Накануне свою озабоченность на этот счет продемонстрировали сразу несколько видных аналитиков.

Так, по словам отставного генерал-лейтенанта ВВС США Дэвида Дептула, Россия и Китай сделают многое, чтобы заполучить F-35A. Схожее мнение высказал британский эксперт по России Том Мур, который отметил, что Москва и Пекин заплатят любую цену за доступ к исчезнувшему самолету.

Вопрос падения F-35A в Тихом океане настолько чувствительный, что будет обсуждаться на японо-американских консультациях в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств, которые пройдут 19 апреля в Вашингтоне.

США потратили многие годы и миллиарды долларов на создание F-35A. В перспективе самолет данной модели будут активно использовать, помимо самих американцев, Австралия, Великобритания, Израиль и Япония. Ожидается, что истребитель со временем поступит на вооружение других западных государств, среди которых Канада, Дания, Нидерланды и Норвегия.

Напомним, что F-35A воздушных сил самообороны Японии пропал с радаров девятого апреля. Нештатная ситуация произошла в темное время суток, спустя 28 минут после вылета, во время тренировочного полета в 135 километрах от берегов префектуры Аомори над водами Тихого океана.

За штурвалом истребителя находился майор воздушных сил самообороны Японии Акинори Хосоми. Опытный пилот в общей сложности имеет 3200 часов налета. При этом самолетом F-35A он в совокупности управлял около 60 часов.

Пропавший истребитель F-35A приписан к военно-воздушной базе Мисава, где дислоцируется тринадцать единиц аналогичной техники. В течение ближайших пяти лет Токио собирается приобрести у США еще 27 таких машин. Одна единица техники обойдется японским налогоплательщикам в 11,6 миллиарда иен (около 107 миллионов долларов США - прим. "РГ").


Александр Ленин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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