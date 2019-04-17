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17.04.2019
Известия.ru

Эксперт оценил угрозу для России от американских ракет "Гарпун" на Украине

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Источник изображения: Фото: wikipedia.org

Старые американские противокорабельные ракеты "Гарпун", которые Вашингтон пообещал поставить Украине, вряд ли смогут усложнить жизнь кораблям российского флота, пишет китайское издание "Феникс".

После провокации Киева в Керченском проливе и ареста трех украинских кораблей погранслужбой ФСБ России США открыто заявили, что намерены продолжить поставки оружия, включая ракеты "Гарпун", на Украину.

Такое решение не только ставит российско-американские отношения в критическое положение, но и увеличивает вероятность столкновений между Россией и Украиной, считает эксперт издания.

Он отмечает, что разработанные еще в 1960–1970 годах ракеты "Гарпун" обладают множеством недостатков, в том числе низкой крейсерской скоростью в 0,75 Маха и малым радиусом действия около 300 км.

"В условиях современных боевых действий стало возможным перехватывать даже гиперзвуковые ракеты, а шансы медлительной ракеты "Гарпун" в противостоянии с мощными российскими системами перехвата ничтожно малы <…> Реальная угроза, которую представляют для российской армии ракеты "Гарпун", весьма невелика", — пишет специалист.

Кроме того, он указал, что российская аппаратура с легкостью собьет с толку системы радиолокационного наведения "Гарпунов".

Китайский эксперт уверен, что, передавая Украине эти старые ракеты, США пытались морально успокоить украинцев, а не защитить их.

"США демонстрируют всю свою суть: одним движением они продают свое оружие, помогают Украине и создают политическое давление на Россию. Однако в итоге оказывается, что военная угроза для России весьма ограничена", — констатирует он.

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