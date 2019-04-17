Эксперт оценил угрозу для России от американских ракет "Гарпун" на Украине
Старые американские противокорабельные ракеты "Гарпун", которые Вашингтон пообещал поставить Украине, вряд ли смогут усложнить жизнь кораблям российского флота, пишет китайское издание "Феникс".
После провокации Киева в Керченском проливе и ареста трех украинских кораблей погранслужбой ФСБ России США открыто заявили, что намерены продолжить поставки оружия, включая ракеты "Гарпун", на Украину.
Такое решение не только ставит российско-американские отношения в критическое положение, но и увеличивает вероятность столкновений между Россией и Украиной, считает эксперт издания.
Он отмечает, что разработанные еще в 1960–1970 годах ракеты "Гарпун" обладают множеством недостатков, в том числе низкой крейсерской скоростью в 0,75 Маха и малым радиусом действия около 300 км.
"В условиях современных боевых действий стало возможным перехватывать даже гиперзвуковые ракеты, а шансы медлительной ракеты "Гарпун" в противостоянии с мощными российскими системами перехвата ничтожно малы <…> Реальная угроза, которую представляют для российской армии ракеты "Гарпун", весьма невелика", — пишет специалист.
Кроме того, он указал, что российская аппаратура с легкостью собьет с толку системы радиолокационного наведения "Гарпунов".
Китайский эксперт уверен, что, передавая Украине эти старые ракеты, США пытались морально успокоить украинцев, а не защитить их.
"США демонстрируют всю свою суть: одним движением они продают свое оружие, помогают Украине и создают политическое давление на Россию. Однако в итоге оказывается, что военная угроза для России весьма ограничена", — констатирует он.
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