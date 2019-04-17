Крейсер "Варяг" в одиночку справился с "противниками"

Во вторник ракетный крейсер "Варяг" в соответствии с планом боевой подготовки отработал ведение боевых действий одиночным кораблем в море.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский, в заливе Петра Великого корабль провел артиллерийскую стрельбу из установки АК-130 по буксируемому морскому щиту. В дальнейшем крейсер артиллерийским огнем "подавил" видимые и скрытые ландшафтом мишени, имитирующие береговые огневые точки и боевую технику условного противника.

В этот же день экипаж "Варяга" отработал действия при возникновении минной опасности: огнем 30-миллиметровых шестиствольных автоматических корабельных артиллерийских установок был уничтожен макет морской плавающей мины. Параллельно проводились тренировки по организации противовоздушной обороны и борьбе за живучесть корабля.

При проведении учений были задействованы дальние противолодочные самолеты Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота.

Юрий Батин