Крейсер "Варяг" в одиночку справился с "противниками"
Во вторник ракетный крейсер "Варяг" в соответствии с планом боевой подготовки отработал ведение боевых действий одиночным кораблем в море.
Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский, в заливе Петра Великого корабль провел артиллерийскую стрельбу из установки АК-130 по буксируемому морскому щиту. В дальнейшем крейсер артиллерийским огнем "подавил" видимые и скрытые ландшафтом мишени, имитирующие береговые огневые точки и боевую технику условного противника.
В этот же день экипаж "Варяга" отработал действия при возникновении минной опасности: огнем 30-миллиметровых шестиствольных автоматических корабельных артиллерийских установок был уничтожен макет морской плавающей мины. Параллельно проводились тренировки по организации противовоздушной обороны и борьбе за живучесть корабля.
При проведении учений были задействованы дальние противолодочные самолеты Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота.
Юрий Батин
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