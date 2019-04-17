"Морской щит" в поддержку Порошенко

Натовские флоты показали в Черном море свои дряблые мускулы

На ХХII Киевском форуме по безопасности, организованном фондом экс-премьера Арсения Яценюка, пехотный генерал в отставке, а ныне министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина будет повторять проход через Керченский пролив. Понятно, что стратег незалежной имел в виду проход не гражданских судов, которые по предварительному уведомлению и с лоцманской поддержкой России свободно следуют по проливу, а боевых кораблей и вспомогательных судов ВМСУ.

По словам Полторака, Украина осуществит задуманное тогда, когда "получит полную готовность наших ВМС, поддержку наших партнеров". Очередное бредовое заявление о "керченском прорыве" можно было бы и не комментировать, но на нюансы все же обратим внимание.

Во-первых, о полной готовности ВМСУ: в Азовском море недавно ее в очередной раз хорошо продемонстрировал взвод морпехов, бросавших гранаты с борта 45-летнего буксира "Корец". Бычки и камбала наверняка испугались. Весь мир из телерепортажей увидел и "новейшее" вооружение буксира – две старые спаренные пушки в носу. Вероятно, именно из них украинская сторона собирается вести огонь по восьми несуществующим субмаринам России в Азовском море, глубина которого не более 15 метров. Моего одноклассника Толю К-ова, живущего в украинском Бердянске, три года отслужившего на советском ЧФ и лояльного к нынешней украинской власти, и то привело в недоумение действие моряков буксира. "Горько и обидно видеть разруху, которую показали, – делится он. – Буксир ведь предназначен для буксировки других судов, а тут он – боевая единица! Море – удел сильных духом и гордых людей. Но как можно гордиться теми, кто камбалу глушит гранатами, а по бычкам стреляет из снайперской винтовки!".

"Боевые действия" экипажа буксира вызвали недоумение не только у украинцев. Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в эфире радио Sputnik заявил: "Проводить учения с подобного рода военной техникой – это курам на смех. Кроме того, какие учения возможны во внутреннем море Украины и России? И естественно, возникает вопрос: против кого нацелены ВМС Украины? Понятно, что против России. Но мы никогда не собирались и не собираемся воевать с украинским народом".

Заявляя об амбициях на новый "прорыв", Степан Полторак прекрасно знает, что в распоряжении ВМСУ с каждым годом все меньше кораблей. 27-летний флагман "Гетман Сагайдачный", средний десантный корабль "Юрий Олиференко", спущенный на воду в 1970 году, антикварный корвет "Винница", находящийся в сухом доке… Пожалуй, и все. Остальное – катера, корабли управления и разведки, спасательные и пожарные суда.

В мае 2017-го сразу после планового ремонта фрегат "Гетман Сагайдачный" вышел из строя. По информации Военной прокуратуры Украины, компания-подрядчик, взявшаяся починить дизель корабля, с задачей не справилась. По оценкам специалистов, флагману осталось служить считаные годы. Жизненный цикл корабля серьезно сократили постоянные поломки и отсутствие средств на их устранение.

Скверная судьба "Украины"

Спущенный на воду в 1990-м ракетный крейсер "Украина" – четвертый из проекта 1164 "Атлант" (первые три – "Москва", "Варяг" и "Маршал Устинов" – в составе ВМФ России), так и не вышел в море, все эти годы ржавел у стенки Николаевского судостроительного завода. В 2017-м Петр Порошенко решил демонтировать оборудование и продать "Украину" на лом. Подобная судьба постигла большинство крупных боевых кораблей, доставшихся Киеву в наследство от СССР.

“ Боевая мощь ВМФ Болгарии ограничивается переданными ему год назад из США четырьмя надувными моторными лодками ”

Но власть незалежной уверена, что для остановки "агрессии России на море" хватит так называемого москитного флота. Однако бронекатеров, этой гордости ВМСУ, меньше полудюжины.

Власть не смущают даже выводы их же адмиралов. Экс-главнокомандующий ВМСУ вице-адмирал Сергей Гайдук призвал украинские власти быть реалистами. Он обратил внимание на то, что за время, прошедшее с 2014 года, ЧФ РФ обзавелся субмаринами, надводными кораблями и авиацией, способной нести крылатые ракеты. По его мнению, так называемый москитный флот Украины, куда включены речные артиллерийские катера, не сможет эффективно ответить на ракетные удары с воздуха. Тот же Гайдук, три года назад командовавший ВМСУ, откровенно признавал: через несколько лет остатки некогда состоящего под его началом флота сами собой, без боя тихо "отдадут концы" прямо у причалов.

На этом не стоило бы останавливаться, поскольку о плачевном состоянии того, что по недоразумению все еще принято именовать украинским флотом, тысячу раз писано. Как и о том, что на 13 адмиральских и генеральских должностей в ВМСУ приходится всего несколько кораблей и "боевых единиц" типа буксира "Корец" и артиллерийских катеров общим водоизмещением 76 тонн.

Правда, есть еще в ВМСУ смешанная морская авиационная бригада, 36-я бригада морской пехоты имени Константина Ольшанского, 137-й отдельный батальон морпехов. Но боевая мощь флота определяется корабельными соединениями. И тут у Украины полный завал.

В 2011 году в незалежной приступили к строительству головного корвета серии из четырех кораблей "Владимир Великий". Первый намечали спустить на воду в 2012-м. Но планы быстро столкнулись с реальностью – в казне не нашлось денег. В июле 2014-го проект заморозили.

Крайним сроком передачи "Владимира Великого" флоту в кабмине назвали 2022 год. Стоимость достройки оценивается в 3 миллиарда 618,62 миллиона гривен. Остальные три корабля пообещали построить до 2028-го. Они обойдутся тощей мошне почти в 32 миллиарда гривен (почти 80 миллиардов рублей). Судя по недавним откровениям выпускника Ташкентского танкового командного училища, а ныне командующего ВМСУ вице-адмирала Воронченко, это банальное прожектерство: обещанных денег даже на достройку первого корвета судостроители не получили.

Киев гордо заявлял, что к 2020 году намерен обзавестись первыми тремя ракетными катерами проекта 58260 "Лань". Нечто подобное уже даже создали в "железе", построив для Вьетнама артиллерийский катер с 76-мм артустановкой.

Но украинский вариант "Лани", по утверждению флотоводцев незалежной, будет оснащен противокорабельной КР "Нептун". На киевском форуме по безопасности Александр Турчинов заявил, что Украина уже успешно провела испытание именно этой ракеты. И "Нептуны" смогут не только "обеспечить надежную защиту украинского побережья Черноморского и Азовского морей, но и уничтожать морские цели в портах базирования". Своим заявлением председатель СНБО снова продемонстрировал безграмотность: ПКР "Нептун" не предназначена для уничтожения целей в портах базирования.

Судя по всему, украинские инженеры создали аналог российской дозвуковой ПКР Х-35 "Уран". Так что предельная дальность стрельбы 100-130 километров и дозвуковая скорость полета сделают новое украинское "супероружие" легкой добычей российской корабельной ПВО. Тем более что у России появились "Калибры"…

Громадье планов

В марте прошло сообщение, что "флотоводцы" Украины разработали военно-морскую стратегию, рассчитанную до 2035 года и направленную на обеспечение защиты интересов страны в Черном и Азовском морях.

Первый (2019–2025) этап стратегии включает действия в прибрежной зоне (до 40 морских миль от берега). За пять лет здесь намерены внедрить систему разведки акватории, что поспособствует быстрому обнаружению угроз и реагированию на них. Планируется также приобретение противокорабельных ракетных систем.

С 2025 по 2030 год украинские ВМС намерены создать условия для действий в исключительной экономической зоне (до 200 морских миль). Помимо системы мониторинга, особое внимание уделят созданию и развитию москитного флота.

В третьей пятилетке (2030–2035) запланирована возможность участия ВМСУ в операциях стран НАТО и ЕС в Мировом океане. Для чего в составе флота Украины должны появиться первые многоцелевые корветы.

При нынешнем состоянии ВМСУ трудно понять, на чем основана эта стратегия. Вся надежда, видимо, на США, поскольку противодействие России включено в оборонную доктрину Америки. Соединенные Штаты уже предложили Украине забрать из консервации пару больших патрульных катеров типа "Айленд", на которых нет вооружения. Ракеты "Нептун" на них, как и на бронекатера типа "Гюрза", не поставишь. Так что это очередной металлолом.

Американцы также намерены передать (или продать) Киеву фрегаты типа "Оливер Хазард Перри" – боевые корабли сопровождения, главная задача которых – отбивать атаки вражеской авиации и подлодок на конвои. Начальник службы военно-морских операций США адмирал Джон Ричардсон год назад говорил о планах Пентагона расконсервировать часть судов, включая ракетные эсминцы "Орли Берк" и эскортные корабли "Оливер Хазард Перри".

"Оливеры" ввели в эксплуатацию в 1975 году, их создавали по большей части для продаж другим странам. В процессе эксплуатации корабли чуть удлинили, что позволило разместить ангары для вертолетов Sikorsky SH-60 Seahawk, которые продаются отдельно и за большие деньги. На фрегатах приличное вооружение: четыре ракеты RGM-84 "Harpoon", одна пусковая установка Mk13 на 36 ракет SM-1, два трехтрубных ТА Mark32 ASW на шесть торпед, 76-мм артустановка OTO Melara, 20-мм зенитный комплекс Phalanx CIWS. Экипаж – более 200 человек. Однако опыт применения показывает, что фрегаты решают боевые задачи неважно: им бы себя защитить, а вступать в бой с более современными образцами равносильно самоубийству.

Вот эти "консервы" янки и собираются продать Киеву. По имеющейся информации, Украине достанется как минимум два "Оливера". Стоимость контракта может составить примерно 200 миллионов долларов. Для Киева сумма существенная, к тому же к ней нужно приплюсовать еще и ежегодные миллионные траты на запчасти, ТО и боеприпасы. Но киевская власть выход найдет. Часть денег, безусловно, будет учтена как американская военная помощь, часть наверняка получат как долгосрочный кредит.

Не исключено, что заинтересованные чиновники в погонах по обе стороны океана могут провернуть коррупционную сделку, аналогичные примеры как в ВСУ, так и на ВМСУ уже были.

Но найдутся ли деньги на обслуживание американских "консервов" – вопрос открытый. Ведь сегодня их не хватает даже на боевую подготовку нескольких катеров москитного флота и на полноценную эксплуатацию того же буксира "Корец", которым Украина пугает Россию в Азовском море. К тому же фрегаты типа "Оливера Перри" могут быть полезны в Черном море, но их нельзя развернуть в Азовском.

Командиры переждут в Одессе

О поддержке партнеров, на которую так надеется нынешнее киевское руководство. Какой она будет на деле, показали учения стран НАТО "Морской щит-2019" в Черном море. Они прошли 5–13 апреля в международных и территориальных водах Румынии. Участвовали более 2000 военнослужащих из Болгарии, Канады, Турции, Греции, а также 20 кораблей альянса, 14 из которых – румынские (90 процентов боевого состава тамошнего флота). Отработан ряд совместных боевых задач, в том числе отражение некой агрессии (чьей именно – в планах не указано, но и без подсказки понятно, что речь о России).

Маневрам предшествовало громкое заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о готовящемся со стороны альянса пакете мер, направленных против России и защищающих Украину. Предусматриваются укрепление разведки, в том числе воздушной, отправка группировки натовских кораблей в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход судов ВМСУ через Керченский пролив и Азовское море, подчеркнула Хатчисон.

При этом она умолчала, почему в учениях не участвуют американские корабли. Нет секрета в том, что янки и британцы все чаще предпочитают швартоваться в Одессе, ибо знают: в районе Керченского пролива их ожидает неприятная встреча с кораблями и подлодками ЧФ России, в том числе новыми фрегатами, оснащенными "Калибрами". Кроме того, расположенные в Крыму войска вооружены ЗРПК "Панцирь", ОТРК "Искандер" и другим современным оружием. Небо Крыма, помимо комплексов ПВО, охраняют истребители Су-27 и Су-30.

США переложили ответственность за предполагаемое сдерживание России на союзников по блоку. То есть в очередной раз решили загрести жар чужими руками. Пусть, дескать, на штурм Крымского моста (если до такого сценария, не дай бог, дойдет) пойдут румынские или болгарские боевые катера, а янки на шухере постоят… в Одессе.

В румынских ВМС – восемь тысяч человек. Единственная субмарина – на хранении с 1996 года, 55-летние ракетные катера да пара фрегатов, подаренных англичанами, особой угрозы для ЧФ РФ не представляют. Не отличается боевой мощью и ВМФ Болгарии, если не считать переданные ему год назад из Штатов по программе военной помощи… четыре надувные моторные лодки.

Так что дряблые мускулы НАТО на учениях "Морской щит-2019" можно трактовать исключительно как поддержку Петра Порошенко во втором туре выборов президента Украины. Ибо только он дает США и их союзникам возможность "сдерживать Россию".

Валерий Громак, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (777) за 16 апреля 2019 года