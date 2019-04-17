Конгресс на берегу Вселенной

Космическое государство наметило цели на близкую и дальнюю перспективу

10 апреля в Вене состоялось первое заседание кабинета министров Асгардии. В нем приняли участие и главы парламентских комитетов. Конгресс руководящего состава открыл глава космической нации Игорь Ашурбейли.

Двенадцать министров, проживающих по всему миру – в Австрии, Бельгии, Великобритании, Израиле, Испании, Италии, России, США и Турции, впервые в истории государства встретились лицом к лицу. К этой встрече каждый, а также глава соответствующего комитета парламента подготовили презентации о том, как они видят развитие своего направления в близкой, среднесрочной и отдаленной перспективе.

“ Рождение первого ребенка в космосе станет сигналом: у человечества появился шанс получить независимость от своей колыбели ”

Игорь Ашурбейли сразу же сформулировал понятную этапную цель – рождение первого ребенка в космосе. Это станет сигналом: у человечества появился шанс получить независимость от своей колыбели – планеты Земля и продолжить вечное существование человеческого рода. Космические полеты сродни мореплаванию. Человеку пора готовиться отплыть от родной гавани и отправиться к неведомым берегам.

Для этого, отметил глава нации, необходимо решить множество задач, но две из них основные: обеспечить искусственную гравитацию и защиту от космической радиации. С таким технологическим заделом станет реальностью создание космического ковчега, подобного биб­лейскому Ноеву, а его прообразом может быть модуль Асгардии на МКС. Следующий этап – собственная станция космического государства на околоземной орбите с искусственной гравитацией, после чего, решив проблему защиты от излучения, можно будет выдвигаться на лунные рубежи. Все эти шаги в конце концов приведут к созданию космического звездолета, способного нести большое количество людей в течение десятков лет.

Исходя из намеченных этапов должны создаваться инфраструктурные составляющие космического государства: земная (космодромы, производство специальной техники, пункты управления), околоземная (орбитальный спутниковый рой для независимого от Земли Интернета и группировка космических аппаратов, обеспечивающих все функции цифрового государства, космические ковчеги и космофлот), окололунная, лунная и звездная.

Рассмотрение научных аспектов технического развития планируется на конгрессе руководящего состава Асгардии, который пройдет в июне этого года в Брюгге. Сейчас штаб-квартира космического государства находится в Вене, поскольку Австрия является нейтральной страной, не входящей ни в какие военно-политические блоки Земли. Здесь, кроме того, расположено представительство ООН по космосу. По мере признания Асгардии государствами Земли, отметил Игорь Ашурбейли, уже имеющиеся в разных странах представительства будут трансформироваться в посольства и консульства.

Главное – Асгардия стала реальностью, заявил глава космической нации: "Самим фактом нахождения здесь всех нас, землян из 20 стран мира, и парламентариев из 42 стран, и асгардианцев из 200 стран, мы это доказали".

Как рассказал председатель парламента Асгардии Лембит Опик, одно из основных достижений состоявшейся в Вене встречи – возможность виртуального присутствия членов парламента на заседаниях, чего до этого не было ни в одном государстве мира. Объединить 12 языков и создать общность людей более чем из 200 стран – сложнейшая задача, и она решена, заявил председатель парламента Асгардии, отметив очень высокий уровень стратегических контактов по основным направлениям работы.

"У доктора Ашурбейли особый взгляд на вещи, – подчеркнул Опик. – Он полностью посвящает себя идеям, над которыми мы работаем, поэтому мы достигаем результатов. Он настаивает на том, что уже через четверть века мы сможем на постоянной основе жить в космосе, и я полагаю, это возможно.

Работая с Игорем Ашурбейли, мы не задаем вопрос: "Возможно ли?". Мы спрашиваем себя: "Как это сделать?". Это очень мотивирует всех нас".

Рон Шехтер, министр гражданства Асгардии, сообщил: ныне на Земле живут миллион асгардианцев. Планируется, что со временем их станет 150 миллионов. "Есть над чем работать. Мы находимся в самом начале пути", – признал министр и рассказал о первом случае обретения космического гражданства по рождению. Речь идет о малыше, появившемся на свет в семье двух асгардианцев в Турции.

Интересный "земной" проект представила Яна Смелянски, министр активов и ресурсов Асгардии. По ее словам, на базе посольств и консульств Асгардии будут сформированы культурные центры, своего рода представительские офисы, где асгардианцы смогут получить государственные услуги.

Председатель парламентского комитета Алекс Альшванг представил планы создания золотого запаса Асгардии.

Министр финансов Леон Шпильский заметил, что в следующем году космическое государство должно выйти на самоокупаемость.

"У нас очень хорошо получается за последние два года с момента основания создавать впервые в истории, – констатировала министр информации и коммуникаций Асгардии Лена Де Винне. – Сначала у нас была первая в истории организация космического государства, первая конституция столь уникального субъекта международных отношений, далее – первый в истории спутник, который стал первой территорией вне поверхности планеты Земля, потом – первое заседание первого парламента. И теперь – первый конгресс всех представителей органов власти. Сформировано правительство. Здесь присутствуют главы парламента и правительства, председатели комитетов парламента и все министры. К концу конгресса у нас будут полностью сформированы все структуры власти государства Асгардия. И это, конечно, великое достижение, также первое в истории".

Но мы не политическая сила, уточнила министр, асгардианцы объединяются именно как нация. Люди живут в разных странах, говорят на своих языках, отличаются цветом кожи и вероисповеданием, но идея объединения через исследование космоса привела всех в одно и то же пространство.

Состоявшаяся в Вене встреча началась накануне Дня космонавтики. Как отметил Игорь Ашурбейли, отчасти к этому событию конгресс и был приурочен. Напомним, что в традиционном земном календаре День Асгардии является зеркальным отражением Дня космонавтики – дата рождения первого космического государства приходится на 12 октября, ровно через полгода после 12 апреля.

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (777) за 16 апреля 2019 года