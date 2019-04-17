КСИР шутить не будет

Трамп обязал американских солдат служить Израилю

Соединенные Штаты давно ведут с иранским корпусом стражей исламской революции (КСИР) секретную войну, которая восходит еще к американскому вторжению в Ирак и оккупации этой страны в 2003 году. Конфликт унес жизни сотен американских солдат и сотен военнослужащих КСИР.

Противодействие Ирана оккупации Соединенными Штатами Ирака и неспособность США нанести военный удар по силам Исламской Республики были лишь одной из причин, по которым администрация Обамы решила вывести свои войска в 2011 году. С того времени в регионе между вооруженными силами США и КСИР соблюдалось перемирие. Даже когда американские войска были в 2014-м переброшены в Ирак, чтобы помочь победить "Исламское государство" (запрещенное в России. – С. Д.), они делали это совместно с бойцами КСИР, сражавшимися вместе с иракскими шиитскими ополченцами. Американский контингент внутри Сирии также избегал прямого конфликта с КСИР, который оказывал помощь сирийским вооруженным силам.

Но теперь администрация Трампа приняла решение обозначить КСИР как террористическую организацию. Это малоосвещаемое событие будет иметь большие последствия, подвергнув риску жизни тысяч военнослужащих США. "Сегодня я официально объявляю о плане моей администрации назначить иранский корпус стражей исламской революции, в том числе его силы "Кудс", в качестве иностранной террористической организации (ИТО) в соответствии со статьей 219 Закона об иммиграции и гражданстве", – заявил президент США 8 апреля. Трамп также отметил, что это решение будет первым, когда Соединенные Штаты когда-либо называли составную часть властей другого государства иностранной террористической организацией.

“ Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты твердо поддерживают США, стремясь помешать росту влияния Ирана в регионе ”

Силы "Кудс" – подразделение в составе КСИР, специализирующееся на операциях за пределами Ирана, давно рассматриваются Соединенными Штатами как террористическая организация. Однако КСИР действует в качестве неотъемлемой части иранского государства, и в таком качестве США сознательно избегали классифицировать корпус как террористическую организацию из опасений, что это помешает дипломатическим усилиям в отношении Ирана и даже приведет к дестабилизации Большого Ближнего Востока.

Если учесть, что в настоящее время Вашингтон ведет глобальную войну с терроризмом, включение КСИР в одну обойму с ИГ и "Аль-Каидой" означает одно: США считают себя в состоянии войны с Ираном.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф дал президенту Ирана Хасану Рухани рекомендацию, что учитывая постоянную явную и скрытную поддержку вооруженными силами США региональных группировок, причастных к террористическим актам против Ирана, Высший совет национальной безопасности должен обозначить Центральное командование США в качестве террористов.

В Тегеране давно считают, что разведывательные службы США и силы специальных операций используют боевые иранские оппозиционные организации как орудия в кровавой необъявленной войне, имеющей целью подорвать легитимность правительства и нанести ущерб КСИР. Например, в феврале прошлого года сепаратистская группировка белуджей "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за подрыв автобуса с солдатами КСИР, в результате чего погибли около 30 человек. Аналогичным образом в сентябре 2018-го группировка, называющая себя "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза", предприняла атаку на парад КСИР в иранском городе Ахвазе, убив десятки людей. Государственные средства массовой информации Ирана прямо возлагают вину за это нападение на США и их союзников по Персидскому заливу, отмечая: "Атака произошла после того, как поддерживаемая Соединенными Штатами кампания по разжиганию беспорядков в иранских городах потерпела неудачу. Усилия, известные как проект "Жаркое лето", были направлены на то, чтобы вызвать гнев общественности из-за нехватки воды и электричества в связи с затяжной засухой". Зариф также возложил вину за это на Соединенные Штаты и государства Персидского залива. Саудовская Аравия и ОАЭ твердо поддерживают США, стремясь помешать росту влияния Ирана в регионе. И длящаяся уже четыре года война в Йемене – самый катастрофический пример того, как далеко они пойдут для достижения этой цели.

Тогдашний представитель США при ООН Никки Хейли категорически отрицала, что США имели какое-либо отношение к сентябрьской атаке.

Рекомендация Зарифа обозначить Центральное командование в качестве террористов была поддержана Хешматоллой Фалахатпишехом, главой Комитета национальной безопасности иранского парламента. КСИР также изложил свою позицию в отношении обозначения его в качестве иностранной террористической организации. "Если американцы поставят под угрозу нашу национальную безопасность, то мы примем контрмеры в соответствии с политикой Исламской Республики Иран", – заявил генерал-майор Мохаммад Али Джафари, главнокомандующий КСИР. И добавил, что если это произойдет, вооруженные силы США, находящиеся в регионе, больше не будут пребывать в безопасности.

Подоплека решения Трампа очевидна – он хочет поддержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Тот признал это в своем твиттере: "Спасибо, мой дорогой друг президент Дональд Трамп, за решение объявить корпус стражей исламской революции террористической организацией".

Другой просьбой, с которой ранее обращался Нетаньяху, было решение о выходе из иранского ядерного соглашения, принятое в мае 2018 года. С тех пор изоляция США от остального мира только нарастала, особенно от Европы, которая решила по-прежнему соблюдать соглашение, которое, как отмечается, Иран также полностью выполняет. Решение обозначить КСИР террористической группой рассматривается многими в качестве механизма по усилению давления на Иран путем расширения масштабов и размеров экономических санкций.

Но еще одной причиной решения Трампа может быть постоянное возмущение в определенных американских кругах по поводу той роли, которую играет КСИР в организации движения сопротивления американской оккупации Ирака. "Сегодня в Ираке я могу объявить, основываясь на рассекреченных военных отчетах США, что Иран несет ответственность за гибель по меньшей мере 608 американских военнослужащих. Это составляет 17 процентов всех смертей американского персонала в Ираке в период с 2003 по 2011 год ", – заявил в ходе брифинга, состоявшегося недавно, Брайан Хук, представитель США по Ирану.

Не было сказано, однако, что в то же самое время США через Объединенное командование специальных операций участвовали в собственной необъявленной войне с Ираном на иракской земле. Американские потери со смертельным исходом, о которых упоминал Хук, вовсе не были результатом террористических актов, односторонне осуществленных Ираном. Как раз наоборот, эти смерти были неотъемлемой частью того конфликта, который велся в тени и который закончился лишь с выводом боевых подразделений США из Ирака в 2011 году.

Нет никаких сомнений, что администрация Трампа понимает: обозначив КСИР террористической организацией, она подвергает риску жизни тысячи американских военнослужащих, все еще находящихся на Ближнем Востоке. В настоящее время в Сирии находятся от тысячи до 1500 американских военнослужащих, они окружены вооруженными силами и ополченцами, связанными с КСИР. А еще более пяти тысяч американских военнослужащих размещены на территории Ирака, где КСИР контролирует мощные шиитские ополчения, а также значительную часть иракских военных.

И если США начнут физически действовать против КСИР, то американцы будут погибать. А то, что решение принято ради переизбрания премьер-министра Биньямина Нетаньяху, означает: американские солдаты будут гибнуть, служа интересам Израиля.

Справка "ВПК"

Scott Ritter – отставной офицер разведки корпуса морской пехоты, который служил в Советском Союзе, участвуя в реализации договоров по контролю над вооружениями, в Персидском заливе во время операции "Буря в пустыне" и в Ираке, наблюдая за ликвидацией ОМУ.

The American Conservative

Скотт Риттер

Перевод Сергея Духанова, специально для "ВПК"

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (777) за 16 апреля 2019 года